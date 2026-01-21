Más de L1,132 millones serán transferidos a constructoras que ejecutan proyectos

Sefin detalló que la transferencia se efectúa con instrucciones de la presidenta, Xiomara Castro , y corresponde a pagos de proyectos que se encuentran en ejecución en distintos puntos del país, principalmente relacionados con obras de infraestructura pública.

De acuerdo con información oficial, los recursos serán acreditados a compañías que presentaron y validaron su documentación ante la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) .

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Finanzas (Sefin) informó que este miércoles 21 de enero que realizará la transferencia de L1,132,862,310.70 a empresas constructoras que ejecutan proyectos de infraestructura del gobierno de Honduras.

Asimismo, la entidad reiteró su compromiso de cumplir las obligaciones legales del Estado de forma transparente, bajo una programación ordenada y acorde con la disponibilidad financiera, como parte de su política de responsabilidad fiscal.

No obstante, la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) señaló que, aunque el monto anunciado representa un alivio parcial para el sector, resulta insuficiente frente al nivel de deuda acumulada que el Estado mantiene con las empresas constructoras.

Según el gremio, la deuda flotante supera los 5,000 millones de lempiras, distribuidos en distintas etapas del proceso administrativo de cobro.

La Chico explicó que las empresas del sector enfrentan compromisos financieros permanentes, como el pago semanal de planillas, mientras esperan los desembolsos estatales.

En algunos casos, agregó, las compañías han realizado esfuerzos adicionales para mantener al personal activo y evitar el deterioro de los proyectos, lo que posteriormente incrementa los costos de reactivación.

La organización también advirtió que los atrasos en los pagos inciden en el ritmo de ejecución de obras públicas, señalando que varios proyectos hospitalarios y trabajos de mantenimiento vial presentan retrasos, mientras que programas como el bacheo nacional aún no han iniciado debido a la falta de condiciones financieras para las empresas del sector.

La Chico recordó que la construcción es un pilar clave de la economía nacional, con dos grandes componentes: la vivienda, que representa alrededor del 60% de la facturación del sector, y la infraestructura pública, por lo que consideró fundamental que el Estado avance hacia un mayor orden financiero que garantice la continuidad y sostenibilidad de los proyectos en ejecución.