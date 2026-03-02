Informe final de la Unión Europea evaluará desarrollo y retos de las elecciones

La misión arribó al país el 11 de octubre de 2025, más de un mes antes de los comicios, con un equipo central de expertos y observadores , cuya labor fue seguir cada una de las etapas del proceso conforme a los compromisos internacionales que Honduras ha firmado en materia de elecciones democráticas.

La MOE UE fue desplegada en Honduras tras la invitación del gobierno de la República y del Consejo Nacional Electoral (CNE) para observar de manera exhaustiva y profunda el proceso electoral que incluyó la elección presidencial, legislativa y municipal.

Tegucigalpa, Honduras.- Este martes 3 de marzo de 2026, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en Honduras presentará su informe final sobre el proceso electoral general del pasado 30 de noviembre de 2025, en una conferencia de prensa.

Bajo la dirección del jefe de misión, el eurodiputado Francisco Assis, la MOE UE desplegó un equipo integrado por más de 138 observadores internacionales provenientes de países de la Unión Europea, así como de Noruega y Canadá, distribuidos en los 18 departamentos del país para vigilar eventos clave como la campaña, la jornada de votación, el conteo y la transmisión de resultados preliminares y el conteo oficial.

La presencia de esta misión respondió al mandato de evaluar el proceso en relación tanto con la legislación hondureña como con los estándares internacionales y regionales, sin emitir juicios sobre los resultados, sino centrando su análisis en el cumplimiento del marco legal, la integridad del registro electoral, la equidad en el acceso a medios de comunicación y el uso de recursos públicos, así como la conducta de los actores políticos y la administración electoral.

Durante la jornada electoral del 30 de noviembre, los observadores controlaron el desarrollo de la votación y supervisaron la apertura de las Juntas Receptoras de Votos, el ejercicio del sufragio y la transparencia del escrutinio.

En su declaración preliminar publicada el 2 de diciembre, la misión señaló que el día de las elecciones transcurrió de manera general bien organizada y pacífica, aunque también puso de relieve retos institucionales significativos que impactaron el proceso y que deberán ser considerados para futuras reformas.

Desde la jornada electoral, la MOE UE continuó observando el período postelectoral, incluyendo la observación del conteo, la transmisión de resultados y el manejo de disputas institucionales, con llamados públicos a que los actores políticos respeten la ley y utilicen mecanismos legales para resolver cualquier controversia, insistiendo en la importancia de la transparencia y la imparcialidad de las autoridades electorales.

El informe final que se presentará mañana no sólo resume los hallazgos técnicos de la misión, sino que también incluye recomendaciones detalladas para la mejora de procesos electorales futuros, que podrían influir en el debate nacional sobre reformas electorales actualmente en curso.

Entre estas recomendaciones, se espera que el documento aborde temas como la modernización del registro de votantes, el fortalecimiento de la independencia de los órganos electorales y la equidad en la cobertura mediática, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia hondureña.

La conferencia de prensa será una oportunidad para que los observadores respondan preguntas, contextualicen sus conclusiones y aclaren el alcance de sus sugerencias, marcando un hito en la evaluación internacional de las elecciones de 2025 en Honduras.