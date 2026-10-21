Honduras tendrá lluvias con actividad eléctrica en el norte, centro y occidente este jueves

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá condiciones mayormente secas durante la mañana de este jueves 22 de octubre; sin embargo, por la tarde se prevé un incremento de la nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados acompañados de actividad eléctrica en el noroccidente y sectores de las regiones norte y centro del país. Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), explicó que las condiciones cambiarán durante la tarde por la formación de una cuña de alta presión que afectará el territorio nacional. De acuerdo con el pronóstico, este fenómeno generará mayor nubosidad y precipitaciones en varias zonas del país, con lluvias de intensidad débil a moderada y actividad eléctrica en las regiones señaladas.

En las demás regiones de Honduras se esperan precipitaciones débiles, según el informe meteorológico proporcionado por Centeno. En cuanto a las condiciones marítimas, el pronosticador indicó que tanto en el mar Caribe como en el golfo de Fonseca se esperan oleajes de entre uno y tres pies de altura. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para Tegucigalpa, el pronóstico establece una temperatura máxima de 27 °C y una mínima de 19 °C durante la jornada de este jueves. En la región central se esperan temperaturas de hasta 30 °C, con una mínima de 20 °C. Mientras tanto, en la región insular la máxima será de 30 °C y la mínima de 26 °C. La región norte registrará una temperatura máxima de 32 °C y una mínima de 23 °C, de acuerdo con los datos divulgados por el pronosticador de turno de Cenaos. Para la región oriental se prevé una máxima de 31 °C y una mínima de 18 °C. En la zona sur se alcanzarán los valores más altos del pronóstico, con una temperatura máxima de 34 °C y una mínima de 23 °C.