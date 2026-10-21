¿En qué zonas de Honduras habrá cortes de energía este jueves 22 de octubre?

Tegucigalpa, Honduras.-Varias zonas de Honduras se verán afectadas por los cortes de energía programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La suspensión del fluido se deberá a los trabajos de mantenimiento que se realizarán en las zonas a continuación enlistadas.
De 7:30 am a 4:30 pm en San Pedro Sula, Cortés
Bo. Río Piedras (Este), Canal 6, Planta de Tratamiento de Aguas, Col. Dubón, Bo. Río Piedras, Bo. Suyapa (Este).
De 8:00 am a 4:00 pm en Francisco Morazán y El Paraíso
Puma El Zamorano, Supermercado El Progreso, Hotel Quintana Pat, Residencial Yeguare, Uyuca, Pinares de Uyuca, Nueva Tatumbla, Tatumbla, Linaca, Caserío La Loma, Caserío La Lima, Caserío Las Moras, Azacualpa, Aldea Santa Elena, El Aguacate, El Zope, El Boquerón, Uno Zamorano, El Chaguite, Montaña Clara María, Cuesta Grande, Las Pilas, El Zamorano Agroindustrial, El Terrero Blanco, San Pedrito, Salalica, Adurasta, Nueva Armenia, Texiguat, El Junquillo, El Raicero, El Hachero, Vado Ancho Y Zonas Aledañas.
Escuela Agrícola Panamericana, Las Mesas, El Jicarito, Tabla Grande, Guadalajara, Yuscarán, Ojo 1 de Agua, El Ocotal, Sabana Redonda, El Barro, Aldeas S.O.S., Morocelí, Loma de Enmedio, Valle Arriba, El Plan, Buena Vista, Los Pozos Y Zonas Aledañas.
De 8:00 am a 4:00 pm en Güinope, El Paraíso
Pedregal El Jicarito, Valle de San Francisco, Aldea S.O.S., Santa Inés, Pacayas, Santa Rosa y zonas aledañas.
De 8:00 am a 4:00 pm en El Paraíso
110 Brigada Militar, Copeco, Col. San José, Col. Ebenezer, Col. Bella Vita, Ladrillera Nolasco, Fábrica Alcapone, Panificadora Tábora, Col. Santo Domingo, Col. Bethel, Col. La Concepción, La Carbonera, Piedra Ancha, Col. Vista Hermosa, Col. Apaguíz, Col. La Granjita, Col. Manuel Zelaya, Col. Cofradía, Col. Nueva Esperanza, Purificadora Agua Sali, Col. Montefresco, Col. San Francisco, Col. El Mirador, Icf, Restaurante La Casona, Isg, Restaurante El Torito, Gasolinera El Dorado, Colonia Apaguíz Norte, Col. Los Pinares, Col. Los Prados, Aldea El Encanto, Aldea El Arenal, Ciudad de Jacaleapa, Aldea La Chorrera, Río Azul, El Tablón, El Barro, Ciudad de Potrerillo, Aldea Las Crucitas, Agua Blanca, Netiapa, Aldea Las Champas, Loma Limpia, El Sursular, El Naranjo, El Junquillo, Casco Urbano de Teupasenti, San José del Potrero, La Vega, Potrerillos, Las Flores, Las Cortinas, San Isidro, La Toyosa, La Unión, El Rodeo, Los Almendros, San Lorenzo, Las Delicias, El Pataste, Las Ánimas, Las Majadas, Plan Largo, La Cueva, El Olingo, Val Paraíso, Corralito, Cebadilla, La Aguja, Buenos Aires, El Ocotal.
De 8:00 am a 4:00 pm en Danlí, El Paraíso
Supermercado La Colonia, Uniplaza, Texaco Estrella de Oriente, Agrogaitán, Banrural, Edificio Colinas de Oro, Barrio Pueblo Nuevo, Regional de Salud Danlí, Hondutel, Banco Occidente, Banco Atlántida, Gasolinera Texaco, Maxi Despensa, Gasolinera Puma Centro, Comercial La Unión, Ferretería Santa Fe #1, Taller de Torno Y Carpintería Monumento a la Madre, Colina Gualiqueme, Enee, Fábrica de Puros Raíces Cuabanas, Cedymeh, Fábrica de Puros Internacional, Profesores, Colonia Los Residencial La Fuente, Iglesia Los Mormones, Beneficio Ihma, La Sag, Fábrica de Puros Blindar, Colegio Cosme García, Parte de Barrio El Centro, Ficohsa, Cooperativa Apagui̇z, Electra, Cooperativa San Marqueña, Calle del Canal, Colonia Los Arcos, Colonia La Cañada, Pilas de Filtración de Aguas de Danlí, Barrio Oriental, Colonia Quiscamonte, Banadesa, Despensa Familiar, Ferretería Santa Fe #2, Barrio Tierra Blanca, Banhcafé, Plaza San Sebastián, Comercial Jerusalén, Calle del Comercio, Gallo Mas Gallo, Barrio La Reforma Calle Principal hacia los semáforos, Colonia 16 de Mayo, Resortes de Oriente, Colonia El Paisaje, Comercial Aidamar, Centro Comercial Al Rashid, Terminal de Buses, Barrio El Carmelo, Carmelo Abajo, Las Brisas, Barrio La Reforma, Colonia Villeda Morales, Colegio Ido, Oviser, Gasolinera Uno.
De 8:00 am a 4:00 pm en El Paraíso
Uniplaza, Colonia El Zarzal Etapa 1 y 2, Hacienda El Zarzal, Colegio Católico Danlí, Unicah Danlí, El Juzgado de Letras, La Ceibita, Santa Fe, La Florencia, El Sauce, La Gracias A Dios, San Fernando, Valle Verde, The Children's Word School, La Estancia, Hatsa, El Quiquisque, Parte de Barrio El Centro, Barrio Las Flores, Colonia Las Colinas, Barrio Buenos Aires, Colonia Teodoro Rodas Valle, Residencial El Estero, Colonia Villa Paraíso, Colonia San Ángel, Upnfm Danlí, Hospital Gabriela Alvarado, Ocobas, Unah-Tec Danlí, San Matías, El Espino, La Concepción, Santa Rosa, Corral Falso, Agua Caliente, Colonia Venecia, San Marcos Arriba y Abajo, Asilo de Ancianos San Judas Tadeo, Araulí, Linaca, San Juan de Linaca, El Cacao, Cuscateca, La Majada, Quisgualagua, Fábrica Camacho, El Pescadero, Cuyalí, Los Terrones, Sogimex, Colonia 24 de Diciembre, Paraíso Cigar, Itaf, El Paraíso, Las Manos, Los Ángeles, Los Limones, Las Limas, El Cantón, Aduana Las Manos, El Verdum, El Rodeo, Los Higueros, San Cruz, Alauca, Las Manzanillas, Los Higueritos, San Antonio de Alauca, El Jícaro, Момотомво, Oropolí, El Chagüite, Corralito.
De 8:00 am a 4:00 pm en El Paraíso y Olancho
Nueva Jerusalén, Hacienda Villa Lucía, Santa María, Torneado, Hacienda El Torneado, Plantel de Minería, Hacienda Mario Kafaty, Hacienda Siberia, Guanijiquil, Hacienda Jorge Rivera, Hacienda El Piñonal, Empresa de Servicios Múltiples, Cieneguita, Quesera Vieja, Hacienda Almendares, Siales, Hacienda Perla, La Laguna, Las Marías, Hacienda Cachital, Hacienda Palomal, San Fernando, Comunidad de Coyolito, Iglesia Bethel, Las Delicias, Azacualpa, El Cacao, El Carrizal, Hacienda Las Flores, Hacienda Guevara, Aserradero Las Delicias, Proyecto Patuca III, Campamento Patuca III, Las Colinas, Hacienda El Tarro, La Libertad Y Las Camelias, El Porvenir, La Alianza, Arenas Blancas, Hidroeléctrica Guineo, Poncaya, Palestina, Comunidades de Apacilagua, Aguas Preciosas, Nueva Danlí, Brisas, El Rosario, Nueva Choluteca, Fraternidad, Zonas de Río Blanco Catacamas: Los Lirios, Zapote Verde, Las Marías, La Unión, Campamento Viejo, Campamento Nuevo, Rancho Quemado, La Lagunita, Minas de Oro.
De 8:00 am a 4:00 pm en Danlí y Trojes, El Paraíso
Chichicaste, Las Camelias, El Pinal, Poteca, Campamento #1, Campamento #2, El Chaparral, La Laguna, La Unión #1, San Antonio, La Núvia, La Montañita, Paso Hondo #1, Paso Hondo #2, Las Quebradas, Las Delicias #1, Las Delicias #2, Mata De Guineo, San José De Mata De Guineo, El Corralito, Cifuentes, Quebrada Arriba, Planes De Cifuentes, Los Jardines, El Bijao, El Pital, Agua Caliente, Los Tablones, La Apertura, Trojes, Capires, Yamales, Arenales, Los Almendros, El Piñonal, La Florida, Las Lomitas, El Empalme A Trojes, La Primavera, Las Lomas, El Noveno Batallón De Infantería.
De 8:00 am a 4:00 pm en Danlí, El Paraíso
La Música, El Zarzal, Neguacepe, Argelia, Oculi, Calpules, Quebrada Larga, Villa Santa, El Zamorano, Chirinas, La Isla, Sartenejas, El Zapotillo #1, El Zapotillo #2, La Zuiza, Guayambre, El Matazano, Chichimora, Rancho Rosa, Casa de Bloques, La Redonda #1, La Redonda #2, Los Achotes, La Cebadilla, El Triunfo, Villa Elena #1, Villa Elena #2, Bañaderos, Villa Rica, Villa Nueva #1, Villa Nueva #2, Villa Nueva #3, Cuba, Quebrada Chiquita #1, Quebrada Chiquita #2, El Progreso, Santa Clara, Buena Vista, El Higuerito, El Quebradón, El Porvenir, El Naranjo, Alto Pino, La Primavera, Cerro Azul, Las Lomas, El Noveno Batallón de Infantería, La Angostura, La Peineta, San Diego, Santa Rita, Los 2 Montes, La Joya, La Lima, Pozo Bendito, Jutiapa, El Benque, El Avillal, El Obraje, Las Crucitas, Los Corrales, Buenos Aires, Las Flores, Conchagua, Tres Piedras, Las Selvas, El Cedral, La Lodosa, Escuapa, La Lima de Escuapa, Altos de Escuapa, Los Bienvenidos, El Siguapate, Coyolar, Santa Ana, Gualiqueme, La Nueva Coyolar.
De 8:00 am a 4:00 pm en El Paraíso y Francisco Morazán
Escuela Agrícola Panamericana, Las Mesas, El Jicarito, Tabla Grande, Guadalajara, Yuscarán, Ojo de Agua, El Ocotal, Sabana Redonda, El Barro, Aldeas S.O.S., Moroceli, Loma de Enmedio, Valle Arriba, El Plan, Buena Vista, Los Pozos Y Zonas Aledañas.
De 9:00 am a 3:00 pm en San Antonio y El Paraíso, Copán
Municipio de San Antonio, Copán: Casco urbano de San Antonio y las aldeas: El Ocotón, El Macical, Loma Ancha, San Reymundo, Concepción, Plan del Higo, Tierra Colorada, La Reforma, La Zumbadora, La Reyna, La Cuchilla, Pueblo Nuevo, San Luis. Municipio de El Paraíso, Copán: Casco urbano de El Paraíso y las aldeas: Agua Buena, El Charcón, El Infiernillo, El Limón, El Monacal, El Manguito, El Tesoro, La Cumbre, La Laguna, La Peña, La Playona, Las Delicias, Las Flores, Las Juntas, El Astillero, Naranjito, Río Lindo, San Antonio de las Crucitas, Santa Cruz, Generadora Morja, Bombas Sanaa, Buenos Aires, La Magua, Libertad Nueva, Libertad Vieja, Las Sardinas, San Joaquín, Buena Vista y los caseríos cercanos.
De 9:00 am a 3:00 pm en Jocón, Yoro
Aldea Puentecita, Aldea Pimienta, Aldea Puente Grande, Aldea El Coroso, Aldea Alta Cruz, Aldea Moroca, Jocón, Aldea Hato Jocón.