Honduras está a las puertas de una escasez en la producción de naranjas, advierten productores

“Ya cerraron la plata procesadora de Colón, la única que había; ya no hay en donde colocar esa fruta, la gente está migrando del cultivo de cítricos a otros cultivos porque ya no es rentable”, manifestó.

“El alto costo, porque producir cítricos de calidad es costoso, además que no hay ningún tipo apoyo por parte del gobierno a nivel técnico y financiero”, declaró René Bendaña, productor de cítricos.

Hace 20 años, Honduras tenía cultivadas más de 50 mil hectáreas, pero con el paso del tiempo la producción se redujo y en la actualidad apenas hay cultivadas unas 12 mil hectáreas.

“Después de ser exportadores a Centroamérica, ahora estamos importando de México y Costa Rica las frutas”, afirmó Bendaña.

Lamentó que “el productor de cítrico pequeño no es bancable, entonces no le puede poner la comida necesaria, implementar el sistema de riego porque la banca no financia ese tipo de rubros”.