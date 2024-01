Honduras cuenta con el apoyo de EUA para combatir el narcotráfico

“El apoyo no solo es de hoy, siempre hemos tenido el apoyo de Estados Unidos. A mí me consta, siempre hemos tenido el apoyo de los Estados Unidos, ellos han sido consecuentes, pero es nuestra responsabilidad”, dijo el alto jefe militar.

Sin embargo, considera que “la responsabilidad primaria la tenemos nosotros (los hondureños) y la estamos asumiendo, gracias a Dios tenemos el acompañamiento de ellos, porque tienen la tecnología y nosotros estamos dispuestos a poder recibir ese apoyo y acompañamiento de parte del Ejército de los Estados Unidos”.

En cuanto a si Honduras cuenta con los sistemas de radar para identificar e interceptar las aeronaves que vienen de Sudamérica cargadas de drogas, detalló que “ellos (Estados Unidos) nos apoyan desde la Florida, ellos tienen un centro muy importante y estratégico, ellos nos están apoyando, pero estas son algunas acciones que nosotros vamos realizando para establecer algo muy importante en esta alianza y son las acciones de confianza. Nosotros tenemos que actuar por nosotros mismos y que se vea que nosotros estamos realizando el trabajo de manera independiente. Si viene la ayuda, pues bienvenida y así ha sido siempre con el Ejército de los Estados Unidos”.

Sobre las publicaciones internacionales que catalogan a Honduras como un productor de drogas, Hernández fue claro al decir: “No solo las publicaciones, los hechos están. Tenemos plantaciones desde hace mucho tiempo atrás, no se escuchaba, no se descubrían esas plantaciones. Nosotros que a partir de 2022 hemos tenido esos hallazgos y estamos implementando ciertas tácticas para poder no solamente encontrar las plantaciones, sino que también buscar y encontrar a estas personas que ayudan a cultivar, ir más allá, pero son otras instituciones las que harán lo pertinente”.