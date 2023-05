¿Gobierno le paga 5,000 dólares mensuales a Cesia Sáenz como embajadora honoraria?

EL HERALDO buscó la versión de Cancillería con respecto al tema y en primera instancia se consultó al canciller Eduardo Enrique Reina, sin embargo el plenipotenciario no respondió la interrogante sobre si Sáenz tenía honorarios.

La joven radica en México y en marzo pasado fue juramentada por el canciller Eduardo Enrique Reina para el cargo que, como lo dice su nombre, no debe devengar un salario por ser un puesto honorario distinto a un diplomático.

“Ella hizo un Tik Tok donde dijo que se ganaba el dinero como artista en México, no dice que le paga Honduras ni que le paga la Cancillería, ella no tiene ningún salario”, inició diciendo Amador.

Asimismo hubo indagaciones con Héctor Amador, cónsul de Honduras en México, quien dijo que Sáenz sí llega a la Embajada de Honduras en Ciudad de México, pero no lo hace todos los días ni está en planilla.

Seguidamente se le preguntó al vicecanciller Antonio García, quien es el encargado del tema de consulados y embajadas de Honduras en el extranjero, pero aseveró que no sabía nada y que le consultaría al canciller Reina.

El también comunicador agregó que “ella viene aquí a la Embajada y está encargada de los eventos culturales, pero no tiene oficina. Ella no está en nómina ni tiene ningún salario, además no viene todos los días y cuando viene es cuando hay algún evento de arte o si toca apoyar un artista”.

“Cesia Sáenz se reúne con el encargado de negocios para hacer planificaciones de promover el arte pero no es que se presenta todos los días como una empleada, aquí nosotros conocemos la nómina y ella no se encuentra en la planilla de la Embajada de Honduras en México”, externó.

Mediante un Tik Tok, la hondureña fue consultada si se estaba superando con el dinero del pueblo, a lo que respondió que “me lo gano como artista, trabajando... no se lo robo a nadie”.