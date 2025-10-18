Fiscalía de EE UU pide 10 años de prisión para exdirector de la Tasa de Seguridad

Florida, Estados Unidos.-La Fiscalía de Estados Unidos solicitó una condena de 10 años de prisión para el hondureño Francisco Roberto Cosenza Centeno, exdirector ejecutivo del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional, acusado de lavar sobornos vinculados a contratos del gobierno de Honduras.

La sentencia será dictada el próximo 31 de octubre de 2025 en el Tribunal del Distrito Sur de Florida, a cargo de la jueza Jacqueline Becerra.

De acuerdo con el memorando de sentencia presentado por el Departamento de Justicia, Cosenza “abusó de su posición de confianza dentro del gobierno hondureño” al recibir sobornos de empresarios estadounidenses y canalizar esos fondos a cuentas bancarias en el extranjero y en el sur de Florida, utilizando empresas fantasma registradas a su nombre.

La Fiscalía sostiene que el exfuncionario formó parte de una red de corrupción y lavado de dinero entre 2015 y 2019, junto a los empresarios Carl Alan Zaglin y Aldo Néstor Marchena.

Durante ese período, la empresa de Zaglin obtuvo contratos por más de 10 millones de dólares a través de la Tasa de Seguridad Poblacional, destinados a la compra de uniformes y equipos para la Policía Nacional de Honduras.