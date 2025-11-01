Fallece Manuel de Jesús Cerrato Gómez, periodista emblemático de la comunicación católica en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El periodismo hondureño amaneció de luto este sábado tras conocerse el sentido fallecimiento de Manuel de Jesús Cerrato Gómez, destacado comunicador, exdirector de La Voz de Suyapa y de Radio Católica, quien dedicó más de dos décadas a la labor informativa y evangelizadora en los medios de la Iglesia.

La noticia fue confirmada por la Fundación para la Educación y la Comunicación Social (FECS), institución a la que Cerrato estuvo vinculado durante gran parte de su trayectoria profesional. En un comunicado, la fundación lamentó profundamente su partida y recordó su entrega a la comunicación al servicio de la fe.

“Nos unimos a sus oraciones para que el Señor lo acoja en su regazo y dé fortaleza a sus familiares y amistades”, expresó la FECS, al destacar el compromiso del periodista con la misión de Suyapa Medios y el Semanario FIDES.

Cerrato Gómez, quien nació el 16 de enero de 1959, fue reconocido por colegas y amigos como un hombre íntegro, de profunda fe y vocación de servicio. Su labor trascendió el ámbito religioso, ganándose el respeto del gremio periodístico por su ética, su sencillez y su constante defensa de los valores humanos.

El comunicador fungió durante más de 20 años como director de Radio Católica, desde donde impulsó espacios de reflexión y acompañamiento espiritual que marcaron a generaciones de oyentes.