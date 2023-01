Muere el reconocido comunicador Carlos Matute en Marcala, La Paz

“Vuela alto mi amor, así como vos me decías, papá”, publicó una de sus hijas, Bianka Pérez.

“Mis condolencias a su familia, que tristeza me da su partida. Sin embargo le doy gracias a Dios por haberme permitido conocer a un gran ser humano que me abrió las puertas de su empresa, la de su hogar y me brindó su amistad incondicional”, publicó uno de sus colegas, Cesar Díaz.

“Hoy lloro y lamento su ausencia pero me consuela que ha llegado a la meta final y ahora está en las manos de Dios”, agregó.

“No es un Adiós si no un hasta pronto. Se fue uno de mis maestros en el área del periodismo, con el aprendí mucho, Carlos Matute pero cariñosamente le decíamos don Carlitos”, publicó otro usuario.

“El único que me abrió las puertas y creyó en mi y me dijo tu puedes tener un espacio de Noticias en la Radio. Desde ahí nació más el deseó de la Comunicación”, manifestó otro comunicador hondureño.