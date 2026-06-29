“Regreso sin ninguna ambición política electoral”: Juan Orlando tras suspenderse orden de captura en su contra

Tegucigalpa, Honduras.- “Mi único y mayor anhelo es abrazar a mi familia y reunirme con mis amigos”, fueron parte de las palabras escritas en una publicación del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le aprobara la suspensión de la orden de captura en su país. Este lunes, un juez natural admitió la solicitud de revocar la orden de captura y la alerta internacional en contra del exmandatario, permitiéndole presentarse de manera voluntaria en el país para su audiencia por el caso Pandora II. A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario agradeció la “reciente resolución del Poder Judicial, que suspende la orden de arresto y ratifica lo que siempre he sostenido: mi voluntad de presentarme voluntariamente ante la justicia”.

“¡Volveremos a vernos! Doy gracias a Dios, a mi amada familia y a cada uno de ustedes por sus oraciones y buenos deseos durante este largo y doloroso camino”, inicia el mensaje del expresidente Juan Orlando Hernández en su publicación.



¡VOLVEREMOS A VERNOS!



Doy gracias a Dios, a mi amada familia y a cada uno de ustedes por sus oraciones y buenos deseos en este largo y doloroso camino. La reciente resolución del Poder Judicial, que suspende la orden de captura, ratifica lo que siempre sostuve: mi voluntad de... — Juan Orlando Hernández (@JuanOrlandoH) June 29, 2026

Continuó: “Después de cuatro años de duro juicio, mi único y mayor anhelo es abrazar a mi familia y reunirme con mis amigos. Regreso como un ciudadano común, para reconstruir mi vida en paz y sin ninguna ambición política electoral”. De igual forma, aseguró confiar en el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Tito Asfura; el Congreso Nacional, bajo el liderazgo de Tomás Zambrano; y en el funcionamiento de las alcaldías, afirmando que "cuando estas instituciones operan de manera adecuada, el país también lo hace". El 3 de agosto el expresidente hondureño comparecerá en la audiencia de declaración de imputado fijada por un juez natural, por el denominado caso Pandora II.

Audiencia fijada por caso Pandora II