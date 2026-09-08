EXPOSAGO 2026 arranca con una amplia agenda ganadera, agrícola y comercial en Olanchito

Olanchito, Honduras.- La ciudad de Olanchito, Yoro, se convierte desde esta semana en punto de encuentro para productores, ganaderos, empresarios, expositores y familias con el desarrollo de la Exposición Ganadera, Agrícola, Comercial e Industrial (EXPOSAGO) 2026, organizada por la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Olanchito (SAGO). La actividad se extenderá hasta el 16 de septiembre con una variada programación que combina la promoción del sector productivo con actividades comerciales, culturales y de entretenimiento. La agenda comenzó el lunes 7 de septiembre con la inscripción de los expositores de ganado y el ingreso de maquinaria agrícola, vehículos, camiones, productos artesanales y participantes del área gastronómica.

Este martes 8 de septiembre se realizó la apertura oficial, precedida por una gran alborada a las 4:00 de la mañana. Las puertas de la exposición se abrieron al público desde las 8:00 a.m., mientras que durante la jornada se programaron ofertas de productos lácteos, artesanales e industriales y la exhibición de diferentes actividades comerciales. Uno de los momentos más significativos de la inauguración es el homenaje póstumo al señor Inés Martínez, además de reconocimientos a socios de CRELES y TECNIFICA. La jornada inaugural también contempla presentaciones musicales y una cena ofrecida por SAGO a invitados especiales y público en general. Durante los siguientes días, la feria pondrá especial atención en la actividad ganadera y agrícola. Se desarrollarán exhibiciones de equipo agrícola, ingreso y ordeño de vacas lecheras, así como diferentes espacios para la comercialización de productos lácteos, artesanales e industriales.