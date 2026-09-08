EXPOSAGO 2026 arranca con una amplia agenda ganadera, agrícola y comercial en Olanchito

Olanchito, Honduras.- La ciudad de Olanchito, Yoro, se convierte desde esta semana en punto de encuentro para productores, ganaderos, empresarios, expositores y familias con el desarrollo de la Exposición Ganadera, Agrícola, Comercial e Industrial (EXPOSAGO) 2026, organizada por la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Olanchito (SAGO).
La actividad se extenderá hasta el 16 de septiembre con una variada programación que combina la promoción del sector productivo con actividades comerciales, culturales y de entretenimiento.
La agenda comenzó el lunes 7 de septiembre con la inscripción de los expositores de ganado y el ingreso de maquinaria agrícola, vehículos, camiones, productos artesanales y participantes del área gastronómica.
Este martes 8 de septiembre se realizó la apertura oficial, precedida por una gran alborada a las 4:00 de la mañana. Las puertas de la exposición se abrieron al público desde las 8:00 a.m., mientras que durante la jornada se programaron ofertas de productos lácteos, artesanales e industriales y la exhibición de diferentes actividades comerciales.
Uno de los momentos más significativos de la inauguración es el homenaje póstumo al señor Inés Martínez, además de reconocimientos a socios de CRELES y TECNIFICA. La jornada inaugural también contempla presentaciones musicales y una cena ofrecida por SAGO a invitados especiales y público en general.
Durante los siguientes días, la feria pondrá especial atención en la actividad ganadera y agrícola. Se desarrollarán exhibiciones de equipo agrícola, ingreso y ordeño de vacas lecheras, así como diferentes espacios para la comercialización de productos lácteos, artesanales e industriales.
Uno de los días centrales será el sábado 12 de septiembre, cuando Olanchito celebrará el Día del Ganadero con una gran alborada por diferentes calles de la ciudad, un desfile de maquinaria agrícola por el centro urbano, actos especiales y reconocimientos a personalidades vinculadas con la organización.
La jornada continuará con una gran cabalgata y, a las 4:00 de la tarde, un Rodeo Profesional Internacional, con jinetes profesionales, toros americanos de rodeo, artistas nacionales e internacionales, animadores, toreros y montas infantiles.
El domingo 13 de septiembre está previsto un show canino y el juzgamiento de ganado de las razas Brahmán, Gyr y otras. El lunes 14 corresponderá el juzgamiento de ejemplares Holstein, Jersey y otras razas.
La programación continuará el martes 15 con otro Rodeo Profesional Internacional, seguido de un Festival Ranchero y presentaciones musicales. Finalmente, el miércoles 16 de septiembre, la EXPOSAGO 2026 cerrará sus actividades con la tradicional Subasta Ganadera, prevista para las 4:00 de la tarde.
Con esta agenda, EXPOSAGO 2026 busca convertirse durante estos días en una vitrina para la producción ganadera, agrícola, comercial e industrial de la zona, al tiempo que ofrece a los visitantes una programación que integra tradición, negocios y entretenimiento.