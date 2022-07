Exjefe de las FF AA, Romeo Vásquez: Estoy cansado de recibir tantas ofensas del ministro Milton Benítez

El exjerarca militar hizo acopio de un fragmento de ese programa de televisión en el que fue expuesto Benítez y junto al archivo multimedia publicó en su cuenta de twitter: “Perro... vas a ir preso por ladrón, corrupto, sinvergüenza y asesino. Y no lo digo yo, sino la comunidad migrante en EE UU, que te busca por las donaciones de Eta y Iota que te dieron”.

⛔️ PERRO... vas a ir preso por ladrón, corrupto, sinvergüenza y asesino. Y no lo digo yo, sino la comunidad migrante en EEUU que te busca por las donaciones de ETA y IOTA que te dieron.👇👇 #DondeEstaElDinero #BelloSerHonesto pic.twitter.com/eotrOMIu1g

Vásquez manifestó que “ya basta de tanto abuso de esta persona. Yo no acostumbro a contestarle ninguna ofensa a nadie, pero este señor es un funcionario público y cuando él habla prácticamente está hablando a nombre del gobierno”.

Adujo: “Por eso he sido duro en la crítica contra él por que ya basta, pero a este señor se le ha pasado la mano en el sentido de que él es un funcionario público y no debe de abusar de su poder”.

El también exaspirante presidencial señaló que Milton Benítez, conocido popularmente como el ‘Perro Amarillo’, “está cometiendo un gran acto de corrupción al sacar información clasificada del gobierno para luego utilizar esa información en programas y en un espacio privado de él”.

Vásquez reprochó la actitud del funcionario al decir que “él acusa sin tener información real, se la pica de super investigador y a mí me ha dicho ladrón, de todo, pero no aporta ninguna prueba; si tiene pruebas, que me vaya a denunciar ante las autoridades competentes”.

El jefe de las Fuerzas Armadas aludió: “no sé cuál sea el comportamiento psicológico de él, pero públicamente se dice que él es drogadicto y no sé si el tipo de comportamiento de él sea por el resultado de esos efectos”.