Reina asegura que entrega de pasaportes diplomáticos está respaldada por la ley

Tegucigalpa, Honduras.-El excanciller Enrique Reina defendió que la entrega de pasaportes diplomáticos a exfuncionarios ha estado respaldada por la ley hondureña desde hace décadas, en medio de la solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras que pide a exservidores públicos devolver esos documentos a más tardar el 31 de marzo. Reina explicó que la normativa vigente desde 1998 establece con claridad quiénes tienen derecho a portar pasaportes diplomáticos, entre ellos los presidentes y expresidentes, así como los diplomáticos de carrera, categoría que incluye a cancilleres, vicecancilleres y también a quienes han ocupado esos cargos en el pasado.

Según el exfuncionario, la emisión de estos documentos para exautoridades no constituye un abuso ni una irregularidad, sino que responde a reglamentos sustentados en la ley. “Yo firmé pasaportes en virtud de la ley desde que fui vicecanciller para varios expresidentes y excancilleres”, afirmó, al señalar que esta práctica se ha realizado durante décadas dentro del servicio exterior. El excanciller también hizo un recuento de su trayectoria profesional en la diplomacia hondureña, destacando que inició su carrera en 1994 y que forma parte del escalafón diplomático. Durante ese tiempo, aseguró haber servido al país en distintos gobiernos y en diversos cargos dentro y fuera del país. Reina indicó que a lo largo de su carrera ocupó posiciones como primer secretario de embajada, consejero, director de Exportaciones e Inversiones en Cancillería, jefe de gabinete y asesor del canciller, además de desempeñarse como vicecanciller, secretario privado presidencial y ministro de Comunicaciones.

Asimismo, recordó que representó a Honduras en el ámbito internacional como embajador en Washington y representante ante la Organización de Estados Americanos en Bolivia, además de haber trabajado como consultor para organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial. El exdiplomático sostuvo que en todos los cargos que ocupó actuó con integridad y aseguró que siempre ha defendido sus principios. “En todos los puestos he salido con mi frente en alto”, expresó, al tiempo que recordó su oposición al golpe de Estado de 2009 y afirmó que rechazó cargos que, según dijo, buscaban “callarlo o comprarlo”. Reina manifestó que continuará defendiendo lo que considera la verdad frente a lo que calificó como intentos de desacreditar su trayectoria. “Por más que sigan tratando de crear falsedades, no voy a dejar de luchar por la verdad y la justicia”, señaló, al asegurar que su actuación ha estado guiada por principios y no por circunstancias políticas.

