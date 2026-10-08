Estos son los lugares y fechas de las entrevistas para trabajar en España

Tegucigalpa, Honduras.- Miles de hondureños que avanzaron en el proceso para optar a un trabajo temporal en España ya pueden verificar si fueron convocados a la entrevista final con las empresas contratantes. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), a través del Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero (PTTE), comenzó a publicar los listados de las personas seleccionadas para esta etapa, que se desarrollará en distintos puntos de Honduras. Los seis listados publicados hasta ahora reúnen a 2,869 personas, quienes deberán presentarse en la fecha, el lugar y la hora establecidos en la convocatoria correspondiente.

Las primeras jornadas se realizarán el lunes 12 de octubre en Nacaome, Valle, y Olanchito, Yoro. En Nacaome fueron convocadas 621 personas, quienes deberán presentarse a las 8:00 de la mañana en el Complejo Deportivo Panchón Guerra. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Ese mismo lunes, en Olanchito, están convocadas 456 personas. La jornada comenzará a las 8:00 de la mañana en la Casa de la Cultura.

Para el martes 13 de octubre también fueron programadas entrevistas en ambos municipios. En Nacaome fueron seleccionadas 597 personas, quienes deberán presentarse a partir de las 8:00 de la mañana en el Complejo Deportivo Panchón Guerra.

En Olanchito, la segunda jornada contempla a 109 personas, quienes deberán acudir a las 8:00 de la mañana a la Casa de la Cultura. En ambos municipios, los convocados deben revisar previamente el listado correspondiente para confirmar que aparecen entre las personas seleccionadas.

El miércoles 14 de octubre, las entrevistas se trasladarán a Tegucigalpa y San Pedro Sula. En la capital fueron convocadas 441 personas, quienes deberán presentarse a las 8:00 de la mañana en el Centro Cívico Gubernamental, Cuerpo Bajo B, quinto piso.

Ese mismo día, en San Pedro Sula, Cortés, fueron convocadas 645 personas. Las entrevistas se realizarán a las 8:00 de la mañana en la oficina de SI Empleo de la Secretaría de Trabajo.