Honduras culmina evaluación ante Comité contra la Discriminación Racial

Tegucigalpa, Honduras.-El Estado de Honduras culminó este jueves su evaluación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), proceso en el que presentó los avances alcanzados y abordó los principales desafíos relacionados con la igualdad y la protección de los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños. La ministra de Derechos Humanos, Leda García Pagán, destacó la participación de Honduras y la articulación entre los tres poderes del Estado y diferentes instituciones del Gobierno que aportaron información durante las jornadas de diálogo. “Con mucha alegría informamos que el Estado de Honduras ha culminado con éxito esta evaluación”, dijo Pagán, quien resaltó que la delegación hondureña “tuvo una participación de altura, con una adecuada coordinación de los temas y del tiempo, elementos que son valorados dentro de estos procesos internacionales”.

Durante el examen se abordaron temas relacionados con la participación política de los pueblos indígenas y afrohondureños, género, uso de la fuerza, protección de defensores de derechos humanos, titulación y saneamiento de tierras, proyectos extractivos, empresas y derechos humanos, así como libertades y garantías para las comunidades. También se presentaron avances y desafíos en materia de pobreza extrema, acceso a servicios básicos, educación, salud, alimentación, agua, saneamiento y educación intercultural bilingüe, además de las condiciones de acceso al empleo formal y a la economía de los pueblos indígenas y afrohondureños.

Winnie González, de la Dirección de Políticas Públicas y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, explicó que “Honduras expuso los avances registrados desde el examen anterior realizado en 2018, al tiempo que reconoció que existe buena voluntad del Estado para abordar las brechas y desafíos que todavía requieren atención sostenida”.

Compromiso de avanzar en DDHH de pueblos indígenas