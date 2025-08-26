Estado gastó L6.6 millones en viáticos de vicecancilleres

Tegucigalpa, Honduras.-La Cancillería desembolsó un total de 6.6 millones de lempiras en concepto de viáticos al extranjero y gastos personales para los vicecancilleres Gerardo Torres, Cindy Larissa Rodríguez y el exvicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, Antonio García.

De acuerdo con los registros oficiales, 4.6 millones de lempiras corresponden exclusivamente a viáticos y cerca de dos millones de lempiras a gastos personales.

En el caso del Antonio García, quién recientemente renunció a su cargo, fue quien más viajes realizó durante su gestión, acumulando alrededor de 200 salidas al exterior hasta su renuncia en agosto de 2024.

Según los documentos revisados, en diciembre de 2024, García recibió 117,735 lempiras únicamente por concepto de viáticos.

No obstante, de acuerdo a los registros, el vicecanciller Gerardo Torres, recibió por concepto de viáticos al extranjero más de dos millones de lempiras desde que Xiomara Castro asumió el poder.

Torres realizó más de un centenar de viajes al extranjero.

El director General de Asuntos Consulares Wolfgang Alexander Lappenberg, también recibió en un solo día 196,442 lempiras, señalan los documentos.

En el caso de la vicecanciller Cindy Larissa Rodríguez recibió una cifra que no sobrepasa los 200,000 lempiras por el mismo concepto.

Los viáticos al extranjero comprenden el hospedaje, alimentación y transporte interno en el país que visitaron, entre otros. En estos no se incluye el gasto hecho por la compra de pasajes aéreos.