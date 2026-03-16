Escolares de Valle inauguran programa de visitas al Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de estudiantes del departamento de Valle se convirtió este lunes en el primero en participar en el programa “Encuentro con el futuro”, una iniciativa del Congreso Nacional que busca acercar la labor legislativa a la comunidad estudiantil.
La jornada inaugural estuvo protagonizada por 92 alumnos del Centro de Educación Básica General Manuel Bonilla, ubicado en Nacaome, quienes visitaron las instalaciones del Poder Legislativo acompañados por 12 docentes y 10 padres de familia.
El traslado de la delegación se realizó a bordo del “Expreso Legislativo”, un transporte habilitado para movilizar a los estudiantes desde el sur del país hasta la capital.
La visita se realizó además en el marco de la próxima conmemoración del 50 aniversario del centro educativo, que se celebrará el 7 de junio.
El programa “Encuentro con el futuro” tiene como objetivo permitir que los estudiantes conozcan de cerca el funcionamiento del Congreso Nacional y el proceso de elaboración de las leyes, mediante recorridos guiados y actividades educativas dentro del recinto parlamentario.
“Estoy contento por estar aquí, niños y niñas de Nacaome, por estar en esta primera actividad de un Congreso con visión al futuro”, manifestó el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano.
Durante el recorrido, los estudiantes conocieron sitios emblemáticos como el Salón de los Retratos y el Salón Ramón Rosa, donde los congresistas tienen importantes reuniones.
La actividad incluyó una carga formativa con la entrega a cada menor un ejemplar de "Mi Primera Constitución".
Este texto ilustrado tiene como objetivo que los niños y niñas se familiaricen con sus derechos y deberes fundamentales desde temprana edad. Las autoridades enfatizaron que el conocimiento de la Carta Magna es la base para formar ciudadanos conscientes de la realidad nacional.
“Es un libro que no deben dejar guardado en sus mochilas, sino que deben leer para que sepan sus deberes y derechos”, expresó Yohana Estrada de Zambrano, directora del Despacho de Acción Social y Esperanza del Congreso Nacional.
La jornada también contó con la presencia de la ministra de Educación, Ivette Argueta, quien resaltó la importancia de que los escolares comprendan la división de poderes del Estado. Para la funcionaria, estas visitas rompen la barrera entre las instituciones y la ciudadanía más joven.
“Nos sentimos orgullosos de que los niños conozcan dónde se toman las decisiones y cada una de las instituciones del país, ya que cada una tiene una función importante”, indicó la titular de Educación.
En el marco de la visita, el presidente escolar del centro educativo, Edwin Samuel Martínez, aprovechó la oportunidad de las autoridades para formalizar una petición, el apoyo del Congreso para la construcción de una cancha deportiva en su institución.