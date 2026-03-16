Escolares de Valle inauguran programa de visitas al Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de estudiantes del departamento de Valle se convirtió este lunes en el primero en participar en el programa “Encuentro con el futuro”, una iniciativa del Congreso Nacional que busca acercar la labor legislativa a la comunidad estudiantil.

La jornada inaugural estuvo protagonizada por 92 alumnos del Centro de Educación Básica General Manuel Bonilla, ubicado en Nacaome, quienes visitaron las instalaciones del Poder Legislativo acompañados por 12 docentes y 10 padres de familia.

El traslado de la delegación se realizó a bordo del “Expreso Legislativo”, un transporte habilitado para movilizar a los estudiantes desde el sur del país hasta la capital.

La visita se realizó además en el marco de la próxima conmemoración del 50 aniversario del centro educativo, que se celebrará el 7 de junio.

El programa “Encuentro con el futuro” tiene como objetivo permitir que los estudiantes conozcan de cerca el funcionamiento del Congreso Nacional y el proceso de elaboración de las leyes, mediante recorridos guiados y actividades educativas dentro del recinto parlamentario.