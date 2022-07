Enrique Flores Lanza reacciona a la Lista Engel: “Esto es un error del Departamento de Estado”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El asesor presidencial Enrique Flores Lanza se refirió este día a su inclusión en la Lista Engel junto a otros 14 hondureños, dos de ellos directivos del Congreso Nacional -Rasel Tomé y Edgardo Casaña-.

El abogado concordó con el comunicado del gobierno y las posturas de Tomé y Casaña, al decir que la publicación del Departamento de Estado de Estados Unidos es un error y que no abona a un interés real en apoyar a Honduras.

“Esto es un error del Departamento de Estado que pretende con estas acciones injerencistas negar el derecho al pueblo hondureño para el golpe de Estado y rescate de la patria que fue secuestrada por una dictadura. Vemos que el manejo político de esa lista no obedece a un interés de apoyar al pueblo hondureño en apoyar su democracia o combatir la corrupción, sino que se trata de castigar a aquellos que consideran no amigable”, dijo Flores Lanza.

Y agregó: “Esta lista va teniendo menos relevancia y menos credibilidad porque en el caso de Honduras fue determinante la nota aclaratoria del gobierno donde se considera que se está tratando de intervenir en los asuntos internos del país ya que estas posiciones están en contra de lo que dijo el sistema interamericano de derechos humanos con relación a estos juicios que la Corte golpista hizo en contra nuestra porque desconocieron el golpe de Estado, esta lista tiene fines eminentemente políticos”.

El asesor presidencial señaló que estas acciones pueden ser represalias de Estados Unidos luego que la presidenta Xiomara Castro no asistiera a la Cumbre de las Américas.

“Creemos que la relación con Estados Unidos quedó signada a partir de que la presidenta Xiomara Castro no asistió a la Cumbre de las Américas, ellos en ese momento nos pusieron un sello de no amigables y están tomando acciones junto a señales tanto para el Congreso como para el gobierno que no están conformes con lo que nosotros estamos haciendo. Lo consideran poco amigable porque están en contra de una Ley de Amnistía que busca dar protección a los perseguidos políticos”.

Asimismo, el funcionario agradeció a la presidenta Xiomara Castro por el apoyo que le ha brindado hasta el momento.

“Yo siento el apoyo de la presidenta y de igual manera ese comunicado lo considero un acto soberano. Podemos ver que esta lista no busca fortalecer la democracia ni combatir la corrupción, ahora mismo estamos buscando el apoyo de varios organismos que defienden los derechos civiles y humanos en Estados Unidos para que presenten nuestro caso a las instancias correspondientes del Departamento de Estado y de esta manera se conozca la verdad porque se ha cometido un error al tomar acciones”, finalizó.