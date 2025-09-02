Enfermeros auxiliares retan a la ministra de Salud: "Demostremos quién miente"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana , retó este martes a la ministra de Salud, Carla Paredes , a sostener una reunión de manera televisada y así demuestren quién es el miente.

"Hoy le estamos pidiendo a las autoridades, que como han mentido tanto, que cuando nos llamen, mañana, la otra semana, el otro mes o año, cuando decidan llamarnos, que hagamos una transmisión en vivo... y ahí nos desnudemos todos y demostremos quien es el que miente; va a ver quien se va a poner el gorro de payaso", expresó el representante de las enfermeras.

De igual manera, Orellana informó que este día mantiene el paro de labores en todos los centros hospitalarios y regionales de salud del país, y amenazó con tomarse las calles mañana si la Secretaría de Salud no atiende su denuncia.

Según el entrevistado, tienen cuatro semanas de actividades programadas, sin embargo, todo dependerá de las autoridades de la Secretaría de Salud si se cumplen o terminan antes de lo establecido.

Por último, el presidente ANEEAH adelantó que realizarán una denuncia internacional por los tratos recibidos ayer por elementos de la Policía Nacional de Honduras.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Dijeron que ya no iban a comprar bombas lacrimógenas para comprar medicamentos. No hay medicamentos y ayer nos gasearon a algunas compañeras. Vamos a interponer esta denuncia ante la Comisión de los Derechos Humanos en Washington”, advirtió.

Las acciones de protesta anunciadas por el gremio días atrás, comenzaron el lunes en todo el país y se extendieron hasta hoy, luego de no lograrse un acercamiento con las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal).

La Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras (ANEEAH) denunció que los representantes de la Sesal no han cumplido con el reajuste a la base salarial, el pago de zonaje, las reasignaciones laborales, la contratación de más personal, entre otras demandas.

En medio de la problemática, la ministra de Salud, Carla Paredes, arremetió contra los manifestantes, aduciendo que las protestas no tienen justificación.

Paredes dijo que han venido trabajando con ellos y siempre se les ha dado respuesta: aseguró que si se han cumplido los acuerdos, pero no en la fecha y hora que las enfermeras auxiliares lo exigen.