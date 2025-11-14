Embajador Iván Romero, felicita al rey Carlos III por su cumpleaños 77 con mensaje en X

Tegucigalpa, Honduras.- El cumpleaños número 77 del rey Carlos III no pasó desapercibido para Iván Romero Martínez, embajador de Honduras en el Reino Unido, quien lo felicitó a través de un mensaje en X.

El embajador posteó sus felicitaciones para el rey Carlos III, acompañadas de una fotografía.

"Como decano del Cuerpo Diplomático en Reino Unido, como embajador de la República de Honduras y a título personal, expresamos nuestras más sinceras felicitaciones a SM el rey Carlos III en ocasión de su cumpleaños", escribió Martínez en su cuenta de X.