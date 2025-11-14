Embajador Iván Romero, felicita al rey Carlos III por su cumpleaños 77 con mensaje en X

Tegucigalpa, Honduras.- El cumpleaños número 77 del rey Carlos III no pasó desapercibido para Iván Romero Martínez, embajador de Honduras en el Reino Unido, quien lo felicitó a través de un mensaje en X.
El embajador posteó sus felicitaciones para el rey Carlos III, acompañadas de una fotografía.
"Como decano del Cuerpo Diplomático en Reino Unido, como embajador de la República de Honduras y a título personal, expresamos nuestras más sinceras felicitaciones a SM el rey Carlos III en ocasión de su cumpleaños", escribió Martínez en su cuenta de X.
El posteo también estuvo acompañado de una fotografía donde el embajador en el Reino Unido estrecha la mano del rey Carlos III.
En Londres, el festejo número 77 de Carlos III se ha celebrado incluso con cañonazos. La Tropa de Artillería del Rey disparó este viernes 41 veces en el parque Green Park, en el centro de Londres, para conmemorar la fecha.
Como es tradición cuando se trata del cumpleaños de un monarca, a las 12:00 GMT se escucharon las salvas, un evento que acapara la atención de los turistas.
El rey, quien llegó al trono el 8 de septiembre de 2022, celebra su cumpleaños 77 mientras continúa su difícil tratamiento oncológico por un cáncer no especificado detectado a principios de 2024.
Este es un día muy especial para la realeza británica; los festejos en su honor inician desde temprano con la publicación de una fotografía oficial que la Familia Real comparte en redes sociales.