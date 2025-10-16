Magistrada Barahona: “No fue un ataque personal, fue un agravio hacia las mujeres”

Tegucigalpa, Honduras.- La magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, afirmó este jueves que las declaraciones del magistrado Mario Morazán no fueron un ataque personal, sino un agravio hacia todas las mujeres que ejercen cargos públicos.

El pronunciamiento de Barahona se dio luego de que Morazán expresara su rechazo a la realización de sesiones virtuales dentro del organismo, al considerar que el TJE es un ente constitucional y jurisdiccional de defensa nacional que debe sesionar de forma presencial y bajo medidas de seguridad adecuadas.

“Nosotros somos un organismo constitucional y jurisdiccional de defensa nacional, no está reglamentado y se quiere que sin tomar las medidas de seguridad el organismo ventile sus juicios a través de Zoom”, declaró el magistrado Morazán.