Magistrada Barahona: “No fue un ataque personal, fue un agravio hacia las mujeres”

Tegucigalpa, Honduras.- La magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, afirmó este jueves que las declaraciones del magistrado Mario Morazán no fueron un ataque personal, sino un agravio hacia todas las mujeres que ejercen cargos públicos.
El pronunciamiento de Barahona se dio luego de que Morazán expresara su rechazo a la realización de sesiones virtuales dentro del organismo, al considerar que el TJE es un ente constitucional y jurisdiccional de defensa nacional que debe sesionar de forma presencial y bajo medidas de seguridad adecuadas.
“Nosotros somos un organismo constitucional y jurisdiccional de defensa nacional, no está reglamentado y se quiere que sin tomar las medidas de seguridad el organismo ventile sus juicios a través de Zoom”, declaró el magistrado Morazán.
En respuesta, Barahona emitió un comunicado en el que aclaró que su participación en las sesiones virtuales del pleno fue debidamente autorizada, en el marco de un acuerdo institucional adoptado para garantizar la continuidad de las funciones del Tribunal.
En el documento aseguró que las reuniones por videoconferencia no constituyen una práctica irregular, sino una modalidad de trabajo previamente validada y utilizada en distintas sesiones administrativas y jurisdiccionales.
Barahona subrayó que el uso de medios tecnológicos no viola el artículo 5 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral, ya que la normativa no prohíbe la celebración de sesiones virtuales, especialmente cuando éstas cuentan con el aval del pleno y obedecen a causas justificadas.
El ataque de Mario Morazán, no es para mí persona, es contra todas esas mujeres hondureñas que superamos grandes barreras para ejercer la función pública 🚨 @TN5Telenoticias @HoyMismoTSI @radiohrn @DiarioLaPrensa @HCHTelevDigital @canal11hn @televicentrohn @radioamericahn pic.twitter.com/nAxIl4avL8— msbr1976@gmail.com (@msbr1976) October 16, 2025
“Rechazo categóricamente las declaraciones del magistrado Morazán Aguilera por considerarlas infundadas, impropias y carentes de sustento legal, mismas que generan desinformación, vulneran mi honor y afectan la imagen del Tribunal de Justicia Electoral ante la ciudadanía”, expresó Barahona.
La magistrada reiteró su compromiso con la institucionalidad, la independencia judicial y la transparencia, al tiempo que hizo un llamado al respeto entre los miembros del pleno, principios que —dijo—son esenciales para fortalecer la confianza en la justicia electoral y en el estado de derecho.