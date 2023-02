Edison Lanza: ‘La derecha e izquierda critican el autoritarismo del otro, pero protegen a sus propios autoritarios’

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La clave de la democracia es respetar las reglas y no usar un cambio ideológico para justificar un abuso de poder o eternizar en él, reflexionó Edison Lanza , exrelator para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos ( OEA ).

¿Qué actuaciones de la derecha son las que generan más descontento social?

La frustración viene de la idea ideológica de que solo el desarrollo de las fuerzas productivas y de los mercados va a generar un derrame y va a llegar a los que tienen menos recursos, y eso en América Latina está demostrado que es una falacia; ese derrame no es natural, no llega a todos por igual, además cuando hay situaciones de crisis como ahora con el cambio climático, la pandemia, siempre los que sufren más son los más rezagados. Ahí tienen un gran problema todas las fuerzas políticas, el sacar de la pobreza a las masas porque si no la gente va a buscar atajos para llegar a ella.