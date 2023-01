Los aciertos y desaciertos de la Corte Suprema de Justicia de Honduras en los últimos siete años

EL HERALDO Plus le consultó a diferentes abogados acerca de los logros que deja la presente administración judicial; unos rieron, otros lo primero que destacaron fue la mora judicial y su repudio a la ratificación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico ( ZEDE ).

Otro de los cuestionamientos que plantearon los abogados es el hecho de que no fue capaz de sacar de un cuartel militar el Juzgado de Letras con Competencia Territorial en materia penal. En términos generales, se van con muchísimas deudas pendientes en materia de modernización, sobre todo en la agilización de las etapas finales del proceso, lamentó el abogado Rodolfo Dumas.

Sobre el combate de la corrupción se precisa que en año 2022 la Supervisión General del Poder Judicial recibió un total de 852 denuncias a nivel nacional, de las cuales el 88% fueron finalizadas y concluidas por los supervisores. De esa cantidad 571 fueron declaradas sin mérito, equivalente al 60%, lo que significa que la investigación no prosiguió; 262 causas, un 28%, se declararon con mérito.

Para el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, lo que siempre ha distinguido a todas las cortes es la mora judicial, que es muy alta porque casi no hay jueces. “A mí me consta que hay jueces que tienen hasta mil expedientes a su cargo y se les hace muy difícil poder cumplir con los plazos. Tienen que fallar en tres o cuatro días y van fallando a los seis meses, y eso es dañino, molesto, porque justicia tardía no es justicia”.

Por otro lado, la ratificación de las ZEDE “es uno de los casos que concitó el repudio de toda la ciudadanía. Esta gente en gran parte por eso no los están reeligiendo, porque no tuvieron la entereza de poder fallar en contra, pero se reivindicaron cuando aprobaron la extradición de Juan Orlando Hernández, hasta cierto punto está como compensado”, analizó Barrientos.

Elvin Carrillo, también profesional del derecho, es del criterio que el Poder Judicial queda con un rezago tanto en espacio físico como en el nombramiento de más jueces y personal asistente que puedan eficientar el sistema de justicia. “Un desacierto que el presente pleno judicial no ha enmendado es sacar de un cuartel militar un juzgado de letras con competencia territorial en materia penal, ya que consideramos desde ejercicio profesional independiente que no es lo adecuado ni lo idóneo para un debido proceso”, puntualizó.

