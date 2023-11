Docentes en otras plazas por desorden gran administrativo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varias escuelas de Honduras con carencia de docentes se enfrentan al problema que en los registros tienen maestro asignado, pero en la práctica no hay nadie cubriendo la plaza.

Para contrarrestar ese problema, desde el distrito educativo 9 de la capital hicieron un llamado a los maestros que no laboraban en su centro educativo asignado a registrarse en una nueva base de datos.

“La planilla dice una cosa, pero la realidad es otra, entonces tomé la decisión de que me mandaran los datos, todos los centros educativos de los docentes, los que están y los que no están, entonces les preguntaba: ¿por qué no están?, ¿cuál es el paradero de ellos?”, explicó el director distrital Gerardo Solano.