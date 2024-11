Docentes enfrentan grandes desafíos en el uso de herramientas digitales

Además, el 40% del profesorado no emplea estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizando tecnologías de información y comunicación (TIC); el 26.6% dijo que no sabe cómo utilizarlas, mientras que el 28.7% consideró que es mejor enseñar a sus estudiantes de la forma tradicional.

Respecto al uso de los dispositivos tecnológicos en el aula de clases, la mayoría respondió no usarlos.

“En las escuelas privadas estamos más avanzados porque los padres invierten en tecnología y los centros educativos tienen mejores herramientas, pero no todos los colegas tienen el mismo acceso, y eso genera una brecha educativa enorme”, dijo.

“Un maestro del siglo XXI debe tener competencias digitales; sin embargo, muy poco las tienen. Y no solo tener esas habilidades, sino tener conocimiento sobre cómo se aplican en el aula de clases y cómo las pueden utilizar para enseñar a los estudiantes”, manifestó el analista en temas educativos, Jhony Varela.

“Nos han dado talleres, pero no son suficientes; a veces aprendemos a usar un programa, pero al volver al aula no tenemos las condiciones para implementarlo. Los recursos son limitados y el internet casi no llega”, dijo una docente de un centro educativo en la colonia Kennedy.

En muchos centros educativos públicos, especialmente los del área rural, no cuentan con las condiciones para el uso de herramientas tecnológicas, la falta de acceso a internet es una de las principales carencias, seguido de los equipos adecuado; eso dificulta que los profesores puedan aprovechar esas herramientas.

A través del Programa Nacional de Transformación Educativa Digital (PNTED) se busca conectar a internet a las escuelas del país, para 2026 se pretende que unos 10,000 planteles escolares de los más de 17,000 que hay tengan acceso a internet.