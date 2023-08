$!En rezago alumnos hondureños por brecha tecnológica: “¿Qué es internet? No sé qué es”

"Sí, pero la profe no vino, creo que está enferma", contestó Kevin, quien a sus 11 años cursa el cuarto grado de básica en la escuela rural Rosa Soriano. Su hermano, Jafeth, estaba al costado, pero cuando miró que el fotógrafo de EL HERALDO Plus caminó hacia la escuela se fue atrás de él.

Con una pala en la mano derecha y extendiendo la izquierda, les decían a los conductores de los vehículos que pasaban que les regalaran dinero por el trabajo que hacían. Eran las 11:00 de la mañana, justo cuando el sol se vuelve más inclemente, pero a ellos no les importaba.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Kevin Canales y su hermano Jafeth estaban a escasos metros de la escuela en la que reciben clases. Ese día la maestra no llegó, entonces aprovecharon a bachear todo el día la calle a la altura Coraycito, San José, en el sureño departamento de Choluteca , para ganarse unos lempiras.

Al ver el aula era evidente que no estaba dentro de las 500 escuelas con cobertura, sin embargo, nadie se imaginaría que en un municipio ubicado a casi dos horas de la capital (Tegucigalpa y Comayagüela) los niños no sabrían nada sobre tecnología.

"¿Qué es internet?", respondió Kevin. "No sé qué es eso", continuó diciendo.

En la vivienda sus dos hermanas mayores son las únicas con celular; tienen un teléfono móvil de los que solo sirven para llamar y enviar mensajes. Las condiciones económicas de la familia no les dan para más.

No son los únicos con ese problema, la situación en esa comunidad es tan preocupante que durante la pandemia del covid-19 los niños no recibieron clases porque la maestra no tenía cómo comunicarse con ellos. "En la casa les estuvimos enseñando", comentó Bessy Hernández, hermana de Kevin y Jafeth.

La casa donde vive Kevin y Jafeth es de adobe, el suelo de tierra y el techo de lámina zinc. Apenas tienen acceso a luz y el agua es escasa.

La escuela es como un refugio para los niños porque de vez en cuando les dan comida, sin embargo, la enseñanza depende de una sola maestra y no cuentan con materiales actualizados o equipos tecnológicos.

Allí asisten 25 estudiantes de primero a sexto grado y, aunque sí saben qué es un teléfono celular, en muchos casos nunca han navegado en internet. No tienen cómo.

El estudio "Análisis de situación de la niñez y la adolescencia en Honduras", publicado en 2022 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), evidencia que durante la pandemia esta fue una de las causas de deserción, ya que el 25% de los hogares no tenían internet para realizar clases virtuales y el 24% no continuó porque los centros educativos no les daban opciones para seguir en el sistema.

"A ello se añaden otras dificultades severas: no pueden pagar la mensualidad en las escuelas y/o las niñas, niños y adolescentes no saben cómo utilizar las plataformas o no quieren hacerlo", señala parte del documento.