Diputados de Libre protestan en el Congreso contra reformas energéticas

Tegucigalpa, Honduras.-Diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) realizaron este martes 16 de junio una protesta en el Congreso Nacional y se tomaron uno de los accesos al hemiciclo legislativo en rechazo a las reformas energéticas que actualmente generan debate en el país.
La manifestación fue encabezada por miembros de la bancada oficialista, quienes expresaron su oposición a cualquier medida que, a su criterio, pueda abrir la puerta a la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
El jefe de bancada de Libre, Ronald Panchamé, aseguró que las acciones buscan enviar un mensaje a la población hondureña. "Estas medidas tienen como fin hacerle ver al pueblo que Libre se mantiene firme en decir no a la privatización de la ENEE".
"Nosotros no podemos permitir que lo que le pertenece al pueblo hondureño sea privatizado", declaró el congresista.
Por su parte, el diputado Rafael Sarmiento afirmó que esta reforma debe trascender generaciones "para que sea una política de Estado nacional".
"Cualquier gobierno que venga, que le dé continuidad, por eso debe escucharse la oposición, para que no sea un proyecto de un gobierno. La ENEE no es de un gobierno, ni es de una bancada, es de todo el pueblo hondureño; han escuchado a todos los sectores y debe dársele mayor apertura. No estamos cerrados a la discusión, creemos que debe haber modernización, pero no privatización", reafirmó el diputado del departamento de Olancho.
Los legisladores estuvieron unos minutos obstaculizando el acceso al Poder Legislativo mientras reiteraban su rechazo a las iniciativas relacionadas con el sector energético, argumentando que la empresa estatal debe mantenerse bajo control público.
La protesta se desarrolló en medio de la discusión de propuestas vinculadas al sistema energético nacional, tema que ha generado posiciones encontradas entre distintos sectores políticos y económicos del país.