Diputados de Libre protestan en el Congreso contra reformas energéticas

Tegucigalpa, Honduras.-Diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) realizaron este martes 16 de junio una protesta en el Congreso Nacional y se tomaron uno de los accesos al hemiciclo legislativo en rechazo a las reformas energéticas que actualmente generan debate en el país.

La manifestación fue encabezada por miembros de la bancada oficialista, quienes expresaron su oposición a cualquier medida que, a su criterio, pueda abrir la puerta a la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El jefe de bancada de Libre, Ronald Panchamé, aseguró que las acciones buscan enviar un mensaje a la población hondureña. "Estas medidas tienen como fin hacerle ver al pueblo que Libre se mantiene firme en decir no a la privatización de la ENEE".