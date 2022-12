Diputado Manuel Rodríguez usará bono navideño para pavimentar dos calles de colonia capitalina

“Estos son los 100 mil lempiras que me dio el presidente del Congreso, lo voy a liquidar, que quede cheque. Aquí se está terminando ya la primera calle, creo en Dios que ya falta un pedacito allá, pero voy a poner lo que haga falta de mi dinero, entonces... Si no se roba, ajusta”, comenzó diciendo el abogado, que se desempeña como suplente del doctor Marco Eliud Girón.

Rodríguez, además envió un mensaje a la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, luego de que ella enumerara en un video, con motivo de la celebración de la Navidad, las denuncias realizadas desde su entidad contra el gobierno de Xiomara Castro y algunos de sus funcionarios.

“Ha sido un año marcado por pactos de impunidad, nepotismo, denuncias por delitos contra la administración pública, promesas fallidas y un millonario perjuicio económico al Estado”, señaló Castellanos.

“Es tiempo de creer, no solo de defender, es tiempo de reflexionar, no de pelear, es tiempo de argumentar, no de discutir, es tiempo de exigir un verdadero Congreso abierto de puertas y de mente”, agregó.