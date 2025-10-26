Diputado de Libre protagoniza escándalo con ciudadano en Tocoa por "amenazas de muerte"

Colón, Honduras.- Un video difundido en redes sociales muestra al diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Pablo Ramón Soto Bonilla, discutiendo con un ciudadano, tras supuestas amenazas de muerte, cuando se dirigía a su vivienda en Tocoa, Colón. El clip, según los primeros segundos, muestra a ambas personas intercambiando palabras, mientras Edwin Edgardo Matute Cruz, involucrado en el altercado, se encontraba cerca de su vehículo. Según versiones brindadas por el diputado de Libre, él viajaba de Tegucigalpa a Tocoa por una visita de la candidata presidencial de su partido, Rixi Moncada. Al llegar a su vivienda, donde hay un corredor que prestó a un conocido para usarlo como venta de carnes, surgió el conflicto.

“Llegué y saludé a las cuatro personas que estaban ahí. Llegué con los compañeros que me acompañaban de Tegucigalpa y empezó alguien a lanzar insultos de la nada, como ‘marihuanero’, ‘vago’, ‘no sos diputado’”, relató Soto Bonilla.

El diputado agregó que el individuo sacó una pistola nueve milímetros del carro y continuó con las amenazas. "Uno de los que estaba conmigo comenzó a grabar, entonces el individuo me dijo: 'voy a reventarte', y yo me sentí agraviado y temí por mi vida", denunció. Tras el altercado, Soto Bonilla presentó ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) una denuncia contra Edgardo Matute por amenazas de muerte. Por su parte, el acusado defendió que "el señor Soto se ha querido victimizar y quiere hacerme ver como que yo lo ataco. En la denuncia que pone en la DPI él miente. El video lo grabó su propio hijo".