Derechos Humanos y Cultura están bajo la anarquía e ingobernabilidad

En la Sedh, los empleados aseguran que la crisis y persecución son responsabilidad de Roque, que mientras no renuncie o la despidan del cargo no soltarán el edificio.

“Ella el año pasado solo vino unas diez veces y este año solo un día. Es muy soberbia, pero no es ella quien directamente nos perjudica, son sus súbditos”, manifestó un empleado que pidió proteger su identidad.

Roque también fue denunciada públicamente por pasar viajando por el mundo y no estar en su labores.

“No nos apoya, presentamos proyectos y no nos da fondos, no nos escucha, hace lo que ella quiere”, reprochó un empleado de esta Secretaría que tiene cuatro días sin alimentarse en protesta de estos atropellos.

Según explicaron a EL HERALDO los empleados, ella despide a empleados de Libre y deja trabajando a los nacionalistas. “No solo esto, no acepta proyectos que les presentan y solo hace lo que ella quiere”, aseguran los empleados.

Fernando Saravia, uno de los manifestantes, cuestionó que “ella representa lo nefasto, ella no apoya a la gente que trabaja con ella y no es justo que nos miren como un estorbo. No hay presupuesto para nada en esta Secretaría”.

De su lado, Anarella Vélez desvirtuó lo anterior argumentado que “sí hay presupuesto y sí se está apoyando a la Secretaría. No sé qué pretende esta gente”.