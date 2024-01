Trasciende renuncia de viceministros por desacuerdos con secretaria de DDHH

“Tenemos información que los viceministros se irán y pusieron su renuncia, porque no pudieron dialogar para mejorar la situación de la Secretaría”, menciona la carta.

“Natalie Roque, es la principal enemiga de defensores y defensoras, al atrasar todos los procesos del Mecanismo de Protección, para las firmas, la gerencia administrativa no funciona, no dan las medidas de protección, tiene paralizado al mecanismo. También fracasó el programa de mártires de la resistencia, porque se peleó con el ministro de SEDESOL (José Carlos Cardona), también perdió el Museo de la Memoria porque se peleó con la ministra de las Culturas (Anarella Vélez)”, agrega.

Tiene dos asistentes del despacho ministerial que son las achichincles que dan persecución a los empleados, solo les paga para que le compren la comida, le hagan masajes y los mandados. (No hacen trabajo en la SEDH, paga de los recursos del Estado a empleadas propias de uso doméstico).

Del mismo modo, los empleados de la Secretaría solicitan una auditoría para saber cómo se manejan los fondos, ya que denuncian varias irregularidades, entre ellas viajes al extranjero.

“También pueden pedir por el Portal de Transparencia todos los viajes al extranjero que realizó la ministra, lo cual no pasa en la Secretaría y no llega a trabajar por semanas se pierde y dice estar de vacaciones luego de cada viaje por temas de salud. Dice que está enferma y por eso no llega a trabajar a la oficina y cuando llega solo es para irse de viaje. Cuando llega, solo llega a maltratar a la gente, sobre todo los de baja escala”.

“Tiene paralizado todo el trabajo de la secretaria y tiene un terror a todo el personal, que los va a despedir”.

Los empleados de la Secretaría de Derechos Humanos han pedido la intervención del Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) para investigar las denuncias contra la ministra Roque.