Dictan auto formal procesamiento contra diputado de Libre, Bartolo Fuentes, por violencia contra la mujer

Además se le dictó un sobreseimiento definitivo para los delitos de tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público, debido a que no acredita el acto, por lo que no procede estas acusaciones en su contra.

“Bartolo está acostumbrado a hacer las cosas a puros huevos, entonces piensa que una mujer se va a dejar; la verdad es que yo no me voy a dejar de ninguno de ellos, tengo el derecho igual que ellos”, reiteró.

La diputada reafirmó que en la reunión el parlamentario “quería pegarme, pero yo no me dejo, no me voy a dejar de él porque realmente lo que estoy haciendo aquí, es hacer prevalecer mi derecho”.