Poder Ejecutivo no descarta investigar accionar de Natalie Roque en la Sedh

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Poder Ejecutivo no descarta emprender una exhaustiva investigación sobre la titular de la Secretaría de Derechos Humanos ( Sedh ), Natalie Roque , tras la renuncia del subsecretario Guido Eguigure y las denuncias de malos tratos emprendida por empleados.

En un comunicado, los empleados de la Sedh reconocieron que en esa institución “se han presentado situaciones de vulneración de Derechos Humanos”. Al tiempo consideraron que “el nepotismo, discriminación, abuso de poder y malos tratos no se deben permitir porque afectan el buen funcionamiento de la administración pública” por lo que “existe una mala gestión del recurso humano por parte de las autoridades de la institución y que esto lleva al personal a estar sobrecargado, teniendo que realizar funciones que legalmente no le corresponden”.

Sobre el particular, la ministra Natalie Roque dijo estar abierta a cualquier pesquisa sobre lo sucedido. “Que se realicen las investigaciones pertinentes”, expresó. A su vez, se refirió a lo plasmado por Eguigure y puntualizó que “hay algunas cosas con las que no concuerda en la nota, algunas aseveraciones que no son acorde a la realidad”, cerró