Derechohabientes viven viacrucis al solicitar citas médicas en el IHSS

EL HERALDO conversó con algunos derechohabientes y todos coinciden que no es primera vez que les toca hacer este tipo de filas para solicitar una cita médica.

“Yo tengo que madrugar para alcanzar a tener un cupo, ya me ha tocado esas que vengo y me dicen que tengo que volver otro día, y es más difícil porque me dan la cita más tarde y así me toca pagar para ir a una privada”, expresó don Antonio Zelaya, paciente del Seguro Social.

En el caso de Katerin López, otra paciente del IHSS, la situación es similar. “Yo me decepciono cuando veo esas largas filas y uno necesitado, de verdad que es feo porque uno ocupa rápido la atención. Yo hoy me salvé porque no había mucha fila, pero ayer que vine, eso estaba horrible y mejor me fui”, dijo López.