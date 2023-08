Madrugadas de pesadilla y agonía en la sala de emergencias del IHSS

“Aquí donde me ve, tengo tres días de tener diarrea, ando un dolor que miro la muerte, pero mire si me han atendido, tengo cinco horas esperando, desde las 11:00 de la noche vine”, se quejó otra mujer, que en los pasillos esperaba su llamado.

“Mejor me duermo porque ya no aguanto el dolor en mis pulmones y que casi no me dejan respirar”, contó Ana, quien ya sabía que en el IHSS no la atenderían rápido, por lo que llevó una mochila para que le sirviera de almohada y dormir hasta ser atendida. Así como ella más pacientes hacen lo mismo.

“Yo me vengo a las 11:00 de la noche, cuando está clareando ya comienzan a atender. Esto es difícil porque a veces no tenemos qué comer y aguantamos malos tratos”, explicó un paciente renal que prefirió no decir su nombre.

En medio del sereno y silencio, otra paciente decidió sacar su cobija y dormir hasta que amanezca.

“Mire, toda esta gente le apuesto que no tiene ni para medicamentos, yo no tengo nada y si no me vengo a esperar para que me atiendan, me muero”, dijo don David, un paciente mayor de 50 años. Añadió: “Quisiera estar en mi casa con mi familia y mis hijos, pero por mi problema tengo que estar aquí aguantando frío y a veces lluvias, pero esto es así”.