Denuncian fallas de la plataforma que registra a los menores en el sistema educativo

Tegucigalpa, Honduras.- La plataforma del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE) de la Secretaría de Educación dejó de funcionar desde hace varios días, impidiendo que los maestros suban los registros de matrícula y las calificaciones de la segunda recuperación al sistema. Docentes de varias partes del país denunciaron problemas en el sistema que les impide ingresar a la plataforma donde se registran los datos de los estudiantes, docentes y centros educativos que laboran en el sistema escolar hondureño.

Los docentes aseguran que pese a intentar ingresar en diferentes horarios, el sistema no responde, provocando retrasos acumulados en los procesos académicos que dependen directamente del SACE. Una de las mayores preocupaciones es la imposibilidad de subir las notas de recuperación, lo que afecta a estudiantes que esperan la validación de sus calificaciones para avanzar de grado o regularizar su situación académica. De acuerdo a denuncias de maestros, los técnicos que laboran en el sistema no han logrado mantener estables los sistemas, lo que impide llevar el registro de cuántos estudiantes se han matriculado al sistema. Según técnicos al externo de la Secretaría, la plataforma no funciona debido a que no se han renovado los certificados de navegación del sitio web, pues se vencieron.