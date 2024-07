Dengue será más crítico en los próximos cinco meses, advierten expertos

Umaña explicó que los anticuerpos no responden de la forma correcta, ya que el serotipo tres no había circulado con tanta frecuencia en el país. El cuerpo no logra identificarlo, y por ende, eso eleva las probabilidades de que el paciente sea atendido en el área de cuidados intensivos.

“La circulación de los cuatro serotipos hace que los casos se multipliquen exponencialmente, pero lo más difícil es que la población no está colaborando con la eliminación de los criaderos”, señaló.

En promedio, Honduras ha venido registrando más de 8,000 personas afectadas semanalmente, lo que indica que se reportan más de 1,100 casos diarios.

Hasta el momento, junio ha registrado las peores cifras, cerrando con un total de 27,728 casos sospechosos de dengue.

Son alrededor de 66,494 casos los que se reportan hasta la primera semana de julio, es decir, el 41.7% de los casos se acumularon en junio.

El pequeño, pero peligroso mosquito sigue enlutando a las familias hondureñas. De acuerdo con Lorenzo Pavón, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, el Comité de Mortalidad del Dengue solo ha confirmado 26 decesos, pero 61 muertes más se encuentran bajo estudio.

“Solo el Comité puede determinar si murió o no por dengue”, concluyó.