David Rutley, subsecretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido: “Hay muchas oportunidades que podemos analizar"

Usted me preguntó sobre los productos que se exportan al Reino Unido, obviamente café, pero también pescado, crustáceos, frutas, vegetales y azúcar.

Hemos estado de proyectos de infraestructura, no solamente aquí en Honduras, sino, en toda Latinoamérica. El Reino Unido en la época victoriana trajo todo tipo de infraestructuras a América Latina y ahora lo que estamos viendo son compañías del Reino Unido que están visitando Latinoamérica. Tenemos mucha experiencia en trenes y ferrocarriles que ahora se buscan activamente en Latinoamérica; así que tenemos toda esta experiencia para poder fortalecer la relación bilateral con Honduras.

Esta es la primera vez que invertimos este dinero en combate al cambio climático, no en infraestructura; y esos 19 millones se invertirán para ayudar a abordar la reforestación, ayudar a trabajar con las comunidades indígenas y reequilibrar las economías en algunas de las áreas rurales para ayudar a esas comunidades rurales a encontrar nuevos enfoques mejores para su vida, lejos de quizás las actividades que conducirían a la deforestación.

El Reino Unido es un abanderado defensor de los Derechos Humanos. ¿Cómo ven a Honduras, cree que está cumpliendo ese papel de defender los Derechos Humanos, desde la parte estatal?

Bueno, nosotros felicitamos la ambición del nuevo gobierno de la presidenta Castro, que ha establecido muy claramente la intención de luchar contra la corrupción y promover los derechos humanos, reconociendo que se debe de tener un equilibrio entre la seguridad y la defensa de las libertades.

Nos complace ver los pasos que se están tomando con la CICIH y aplaudimos los pasos que se están dando en esa dirección y en nuestras conversaciones el día de hoy hemos ofrecido ayudar a trabajar con el gobierno en esta prioridad en particular. Tenemos una tradición muy fuerte en nuestros principios democráticos, muy importantes para Honduras también y creo que podemos hacer más para intercambiar entendimientos entre el Parlamento y la forma que trabaja el Congreso aquí.

¿Es relevante para el gobierno de Reino Unido la instalación en Honduras de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH)?

Sí, creo que es importante. Creo que es importante para el pueblo de Honduras, pero creo que también es importante dar confianza a la comunidad internacional, en particular a los inversionistas extranjeros, para que puedan tener seguridad que cuando ellos inviertan exista una razón económica y que puedan confiar en que esto será una inversión duradera en un país que se toma en serio la libertad y los derechos humanos; así que yo creo que es un paso muy positivo.

¿Qué está haciendo el Reino Unido para revertir los daños causados por el cambio climático?

Tenemos un programa muy claro en el Reino Unido para abordar el cambio climático nosotros como país, pero a nivel internacional hemos estado trabajando muy de cerca con otros países, incluido Honduras, particularmente en COP26 Glasgow, donde creo que hicimos un cambio radical en nuestras ambiciones de abordar el cambio climático y fue genial ver a la comunidad global unirse, la comunidad internacional unirse para abordar eso. Estamos invirtiendo 300 millones de libras (esterlinas) en el bioma amazónico porque reconocemos que es importante, no solo para Latinoamérica, sino, para todo el mundo. Es por eso que queremos invertir los 19 millones de dólares en Centroamérica también para ayudar a abordar lo del cambio climático.

¿Qué tanto ha afectado al Reino Unido la guerra entre Rusia y Ucrania y como se ha reflejado ese impacto en los países más pobres de América?

Creo que en los últimos años hemos enfrentado grandes desafíos en el mundo con la pandemia y luego con este ataque muy cínico e ilegal contra Ucrania por parte de Rusia.

Las represiones inflacionarias en el sistema por la pandemia y ahora la guerra ha provocado un aumento de las presiones inflacionarias no solo en Europa, en el Reino Unido, sino, también aquí con los fertilizantes, los alimentos y la energía, por lo que tiene grandes implicaciones para todos nosotros, no solo económicas, pero también geopolíticamente tenemos que enviar una señal muy clara de que este tipo de acción simplemente no es aceptable en la comunidad internacional y ahí es donde el Reino Unido está trabajando con sus socios de todo el mundo, incluido Honduras.

Estamos muy agradecidos por los votos que Honduras ha tenido en las Naciones Unidas para enviar señales muy claras de que esto es inaceptable y claramente lo que estamos haciendo ahora es trabajar con Ucrania y con nuestros aliados para ayudar.

Tienen una posición una posición mayor es la fuerza en ese conflicto.