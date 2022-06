David Chávez: “JOH pudo haber tomado el mismo camino de irse a Nicaragua, pero decidió enfrentar la justicia”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), David Chávez, reaccionó este viernes a la nacionalización nicaragüense del exsecretario de la Presidencia, Ebal Díaz.

“Creo que cada quien es responsable de sus actos (...) entiendo que esto tiene que ver con el tema de evadir denuncias que él puede tener”, manifestó Chávez durante una entrevista con el noticiero Hoy Mismo.

Además, David Chávez hizo una comparación entre el caso de Ebal Díaz y el expresidente Juan Orlando Hernández (extraditado en Estados Unidos). Según su criterio, el exgobernante también pudo irse a Nicaragua para evitar los procesos legales en su contra, sin embargo, decidió enfrentar la justicia.

“Tampoco soy yo quien para poderlo juzgar y no me puedo solidarizar si no está pasando ningún mal momento (...), por ejemplo el presidente Hernández, que siempre enfrentó la justicia, que no huyó, porque él pudo haber tomado el mismo camino de irse a Nicaragua, pero él decidió enfrentar la justicia”, dijo el presidente del Partido Nacional.

Finalmente, Chávez detalló que no tiene comunicación con Ebal Díaz desde antes de las elecciones generales de noviembre de 2021.

“Todos los ciudadanos que han cometido actos ilegales en la administración pública deben ser responsables”, sentenció Chávez.

