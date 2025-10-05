  1. Inicio
Bomberos reportan más de 600 incidencias durante la Semana Morazánica

Las emergencias aumentaron respecto al 2024, destacando los servicios de ambulancia y los accidentes vehiculares como las principales incidencias

  • 05 de octubre de 2025 a las 15:00
Autoridades intensificaron sus labores de rescate y patrullaje durante la Semana Morazánica.

 Foto: Bomberos de Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.- El Cuerpo de Bomberos de Honduras registró un total de 689 incidencias durante la Semana Morazánica, superando las 496 reportadas en 2024, según datos oficiales difundidos este domingo.

Las atenciones más frecuentes correspondieron a servicios de ambulancia, con 63 casos, lo que representa un incremento de 20 emergencias respecto al año anterior, cuando se registraron 43.

Asimismo, se reportaron 104 accidentes vehiculares, de los cuales 31 involucraron automóviles y 73 motocicletas.

En estos percances fallecieron siete personas, cinco que se transportaban en vehículo y dos en motocicleta.

El informe también detalla 26 incendios estructurales y 14 incendios vehiculares, además de varias operaciones de rescate, atención pre-hospitalaria y recuperación de cuerpos.

Por su parte, el coronel Jesús Flores Sánchez, representante de las Fuerzas Armadas, indicó que se realizaron 1,410 patrullajes en balnearios, playas y centros turísticos, junto con 70 puestos de control distribuidos en distintos puntos del país y seis rescates aéreos.

Las autoridades destacaron que las acciones de prevención y respuesta se mantuvieron activas durante toda la semana con el objetivo de salvaguardar la vida de los hondureños y reducir el impacto de las emergencias.

