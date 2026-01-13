¿Cuáles serán las condiciones climáticas para este miércoles 14 de enero?

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas predominarán en la mayor parte del territorio nacional este miércoles 14 de enero de 2026, con temperaturas frescas durante las primeras horas del día y valores más cálidos hacia el mediodía, según el pronóstico de Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
“Previene las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional, experimentando temperaturas frescas al amanecer y cálidas al mediodía”, explicó Jeffrey Flores, pronosticador de turno de Cenaos.
El especialista agregó que “por la tarde y noche el ingreso humedad proveniente del mar Caribe estará generando precipitaciones débiles a moderadas para las regiones del norte y noroeste”.
En cuanto a las condiciones marítimas, se esperan oleajes de uno a tres pies en el Golfo de Fonseca y de dos a tres pies en el Caribe, sin cambios significativos durante la jornada.
Temperaturas
Para el Distrito Central, el pronóstico establece temperaturas máximas de 24 C° y mínimas de 17 C°, manteniendo un ambiente fresco en horas tempranas.
En la región central se anticipan máximas de 26 C° y mínimas de 17 C°, mientras que la región insular registrará temperaturas más cálidas, con máximas de 27 C° y mínimas de 22 C°.
La región norte presentará máximas de 24 C° y mínimas de 22 C°, coincidiendo con la zona donde se esperan las precipitaciones durante la tarde y noche.
Para la región oriental se pronostican máximas de 29 C° y mínimas de 18 C°, mientras que en la región sur se alcanzarán las temperaturas más elevadas del país, con máximas de 36 C° y mínimas de 23 C°.
En la región occidental, las condiciones serán más frescas, con temperaturas máximas de 23 C° y mínimas que descenderán hasta los 10 C°, de acuerdo con el informe de Cenaos.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).