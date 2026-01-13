¿Cuáles serán las condiciones climáticas para este miércoles 14 de enero?

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas predominarán en la mayor parte del territorio nacional este miércoles 14 de enero de 2026, con temperaturas frescas durante las primeras horas del día y valores más cálidos hacia el mediodía, según el pronóstico de Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

“Previene las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional, experimentando temperaturas frescas al amanecer y cálidas al mediodía”, explicó Jeffrey Flores, pronosticador de turno de Cenaos.

El especialista agregó que “por la tarde y noche el ingreso humedad proveniente del mar Caribe estará generando precipitaciones débiles a moderadas para las regiones del norte y noroeste”.

En cuanto a las condiciones marítimas, se esperan oleajes de uno a tres pies en el Golfo de Fonseca y de dos a tres pies en el Caribe, sin cambios significativos durante la jornada.