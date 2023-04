Después de más de dos meses, la crisis laboral en el Ministerio Público podría llegar a su fin

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de 67 días de protestas, desde que el pasado 3 de febrero tomaran la decisión de no laborar más, a falta de una firma, la crisis laboral en el Ministerio Público (MP) estaría a punto de terminar luego de llegar a un preacuerdo con el Poder Ejecutivo mediante la Secretaría de Finanzas (Sefin).

El empleado del Ministerio Público destacó que con este incremento de más de 3,000 lempiras todos los trabajadores de esta entidad saldrán ganando, principalmente los que laboran en el área administrativa que habían sido los más vulnerados en los últimos años.

Al ser un monto generalizado para todos los trabajadores del MP, para los que devengan salarios altos no es tan significante, más no así para los que ganan salario mínimo, para quienes esta ampliación salarial significará hasta un 26% de incremento con relación a su sueldo actual.

Víctor Marín apuntó: “Esta lucha se acaba hasta que se haya firmado ese acuerdo por escrito; acuerdo que debe de llevar también la protección de no traslados de no arbitrariedades, no procesos disciplinarios para cada uno de nosotros”.