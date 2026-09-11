Buscan crear mecanismo de financiamiento para apoyar a caficultores con créditos a menores tasas

La propuesta contempla la creación del Programa Cafetalero de Financiamiento Nacional ( Procafín ), un organismo diseñado para actuar como puente directo entre las unidades productivas y las instituciones bancarias.

El proyecto de ley busca dar respuesta a la problemática financiera del sector primario y evitar que los pequeños y medianos caficultores continúen dependiendo del endeudamiento informal para sostener sus cosechas.

Tegucigalpa, Honduras.- Frente a las crecientes barreras que enfrentan los productores de café para acceder a créditos con tasas de interés competitivas, en el Congreso Nacional se presentó una iniciativa legislativa orientada a estructurar un mecanismo formal de crédito que beneficie a las familias dedicadas al cultivo del grano aromático en el país.

"La iniciativa surge tras una mesa de trabajo con el sector cafetalero y entes financieros, donde se identificó que muchos productores recurren al financiamiento informal por las trabas en el sistema nacional", expuso Eduardo Elvir, diputado de Libertad y Refundación (Libre).

El parlamentario precisó que el programa operará como una entidad privada no estatal de interés público, sin fines de lucro y con patrimonio propio para respaldar sus operaciones a nivel nacional.

Entre sus atribuciones operativas, Procafín asumirá la representación del gremio cafetalero ante organismos financieros nacionales e internacionales, tanto públicos como privados, con el propósito de negociar líneas de crédito blandas y mejores condiciones contractuales.

De igual manera, el marco normativo contempla componentes de inclusión social y sostenibilidad ambiental, promoviendo la educación financiera, la apertura de créditos para mujeres caficultoras y el financiamiento de prácticas adaptadas al cambio climático y la trazabilidad del grano.

Para garantizar la sostenibilidad financiera del programa, la iniciativa establece un esquema de capitalización mediante una contribución aplicada a las exportaciones del grano aromático.

En tal sentido, se fijará un aporte por cada saco de café de 46 kilogramos exportado por empresas nacionales, así como una tarifa de cinco lempiras por saco para los exportadores extranjeros que operen en el mercado local.

El proyecto legislativo plantea la integración de Procafín como miembro permanente dentro del Consejo Nacional del Café (Conacafé), buscando consolidar la institucionalidad del rubro y dinamizar la competitividad de una de las principales actividades generadoras de divisas y empleo en el campo hondureño.