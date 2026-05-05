Los cortes de energía para este miércoles 6 de mayo en Honduras: zonas afectadas

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció a través de sus canales oficiales que habrá cortes de energía programados para este miércoles 6 de mayo en Francisco Morazán y otras regiones del país. De acuerdo con el ente energético, la interrupción energética se deberá a trabajos de mantenimiento, con la finalidad de "mejorar el servicio". A continuación los lugares que no tendrán luz por varias horas, según la ENEE:

Francisco Morazán: de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

San Juancito, San Juan de Flores, El Naranjal, Miravalle, El Hato, Las Mesas, Coyolito, Ingenio Azucarero 3 Valles, Villa de San Francisco, Tipistepe, San Juan de Flores, Cerro Bonito, Chandala, La Labranza, Zabaneta, aldea La Masa, aldea Coyolito, aldea Cofradía, Yamaguare, Miravalle, aldea El Porvenir, aldea El Pedregal, El Centro Carbonera, aldea Loma Pelada, comunidades aledañas a la carretera de San Juan de Flores-Talanga, Talanga, Villa Real, La Venta, Vallecillos, Agalteca, Hacia Río Abajo, Piedra y Arena y zonas aledañas.

El Paraíso: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Jutiapa, El Benque, El Avillal, El Obraje, Las Crucitas, Los Corrales, Buenos Aires, Las Flores, Conchagua, Tres Piedras, Las Selvas, El Cedral, La Lodosa, Escuapa, La Lima de Escuapa, Altos de Escuapa, Los Bienvenidos, El Siguapate, Coyolar, Santa Ana, Gualiqueme, La Nueva Coyolar, La Estrella, Volcancitos, Las Piedrecitas, Las Minas y zonas aledañas.

Catacamas: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Residencial Los Llanos 1 y 2, bulevar La Trinidad, colonia 15 de Septiembre, bulevar El Espino, Teletón, colonia Nueva Patria, residencial Las Uvas, Garza Real, parte del barrio El Estadio y parte de colonia Los Maestros. Residencial Rosales, Escuela El Sembrador, bulevar El Llano, el Aeropuerto, el Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, colonia Agrícola, aldea La Unión Talgua y Siguate. Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yarauca, Comunidad Esfuerzo Propio, Cerro del Bijía, Vallecito de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas y Las Mesetas. El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadillas, Carrizales Cuyamel, Las Cabas Cuyamel, todo el municipio de Culmí y zonas aledañas.

Choloma: de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.

Aldea La Lechuga, aldea La Davis, La Waler.

Villanueva de: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Colonia Victoria, colonia Gracias a Dios, colonia Villa Linda III, colonia Municipal, colonia Ideal, colonia Santa Marta, colonia Santa María, colonia Villa Linda Norte y Sur, colonia La Unión, colonia Buena Fe, colonia El Paraíso, colonia Santa Carmen, colonia Fuerzas Unidas, colonia San Juan de Buena Vista, colonia Palmeras. Colonia Flor del Campo, colonia Buena Vista, colonia San Ramón 2, colonia 21 de Abril, colonia Guadalupe López, colonia Colinas de Canadá; San Manuel: colonia Santa Fe, colonia Valle Verde, aldea El Plan, colonia Brisas del Plan, colonia Lomas del Guanacaste, colonia Melisa, aldea El Porvenir, colonia Tacamiches, colonia Real del Campo, aldea Santiago (Pimienta), Minerales Ventura, Casmul, Finca 10, Finca 11, Azunosa, Finca Santa Rita.

Santa Bárbara: de 8:30 a. m. a 2:30 p. m.

Macuelizo, Azacualpa, Nueva Frontera, Casa Quemada, Agualote, Trascerros, San José de Tarros, Pinabete, Joconal, Loma Alta, Carbonal, Laguna Verde, La Arada, El Venado, Vista Hermosa, Teosintales, La Joya.

La Ceiba, Jutiapa: de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Colonia El Roble, colonia Los Doctores, residencial Villa Mayte, residencial Quinta Los Laureles, residencial Monte Carlo, residencial Monte Real, residencial Monte Verde, residencial Los Olivos, residencial Anda Lucía, residencial La Villa, residencial La Gloria, residencial San Jorge, aldea Satuyé, residencial Vistas de Sayupe, Boca Vieja, aldea Perú, residencial Lomas del Perú, Rancho Lima. La Colonia, aldea Río María, aldea Piedra Pintada, aldea Corozal, Villa Nuria, residencial La Ensenada, aldea Cuyamel, residencial Villa Corinto, aldea Sambo Creek, aldea Granadita, aldea Roma, aldea Salitrán, Quebrada Grande, aldea Agua Dulce, aldea Cacao, municipio Jutiapa, aldea Nueva Armenia, aldea Aguacate Línea 2, aldea Belaire, aldea Cefalú, aldea California. Aldea Piedras Amarillas, aldea La Masica, aldea Entelina, aldea Tómala, aldea Los Olanchitos, aldea Corralitos, aldea Santa Fe, aldea Cantor, aldea Ilamapa, aldea Aguacate Línea, aldea Papaloteca, aldea La Bomba, aldea El Diamante, aldea Venus, aldea Nicaragua, aldea Lis Lis, aldea Balfate, aldea Río Esteban, aldea Río Coco, aldea Limeras, aldea Las Crucitas, El Carbón, aldea Lucinda, Hotel Palma Real, Generador La Gloria, Hospital Loma de Luz.

Santa Rosa de Copán

Colonia Montefresco, barrio El Edén, barrio Brisas de Lempa, colonia Prados. Municipio de Santa Fe, Ocotepeque: casco urbano de Santa Fe y las aldeas Agua Caliente, El Mojanal, La Quesera, Los Encinos, Piedras Bonitas, Piñuelas, Sulnete y los caseríos cercanos. Municipio de Concepción, Ocotepeque: casco urbano de Concepción y las aldeas San José, Santa Anita, Tulas, San Cayetano y los caseríos cercanos. Generador Río Frío, Frontera Agua Caliente.

El Progreso: de 8:10 a. m. a 2:10 p. m.