Tegucigalpa, Honduras.- Las cuadrillas de mantenimiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) realizarán trabajos en distintas líneas este miércoles 25 de noviembre por lo que el servicio eléctrico se verá interrumpido.
Los trabajos se desarrollarán en una jornada de hasta nueve horas, por lo que las autoridades de la estatal recomiendan a la población de las zonas intervenidas tomar las medidas correspondientes.
Entre las zonas afectadas están la subestación San Isidro donde se hará mantenimiento general del circuito, además de Naco, La Puerta, Villanueva, Siguatepeque, Chichicaste, Amarateca y Los Prados.
Distrito Central de 9:15 a.m. a 3:15 p.m.
San Matías, Quiscamote y zonas aledañas.
San Pedro Sula, Cortés de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.
Islas del Progreso, residencial Villa Olímpica, Colonia Guillén, Residencial Villa Hermosa.
Villanueva, Cortés de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Supermercado Dos Caminos, Gold Chicken (Dos Caminos), ZIP Búfalo, Ingenio Santa Matilde (Cahsa), Balneario El Bálsamo.
Santa Bárbara de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.
San Marcos, El Higuito, Ocotal Tupido, El Ciruelo, La Flecha, Las Florez, Ingenio Chumbagua.
La Ceiba, Atlántida de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.
Colonia Nueva Esperanza, Cuenca Río Cangrejal (aldea El Naranjo, Las Mangas, aldea El Pital, aldea Río Viejo, aldea Yaruca, aldea Los Vegas, aldea Toncontín, aldea Urraco).
Siguatepeque, Comayagua de 8:15 a.m. a 4:15 p.m.
Barrio El Carmen, Barrio Macaruya, Barrio Santa Martha, Paso Hondo, Barrio Zaragoza, La Carretera CA-5, El Achiote, Buenos Aires #2, Buena Vista, Desvío a La Esperanza, Don Tiki, Granja D'elia, Mall Uniplaza, Wendys, Texaco Valeriano, Granjas Cargil, Diálisis de Honduras, Potrerillos, Industria a La Mode.
Sectores de El Paraíso y Olancho de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Nueva Jerusalen, Hacienda Villa Lucia, Santa María, Torneado, Hacienda El Torneado, Plantel de Minería, Hacienda Mario Kafaty, Hacienda Siberia, Guanijiquil, Hacienda Jorge Rivera, Hacienda El Piñonal, Empresa de Servicios Múltiples, Cieneguita, Quesera Vieja, Hacienda Almendares, Siales, Hacienda Perla, La Laguna, Las Marías, Hacienda Cachital, Hacienda Palomal, San Fernando, Comunidad de Coyolito, Iglesia Bethel, Las Delicias, Azacualpa, El Cacao, El Carrizal, Hacienda Las Flores, Hacienda Guevara, Aserradero Las Delicias, Proyecto Patuca III, Campamento Patuca III, Las Colinas, Hacienda El Tarro, La Libertad y las Camelias, El Porvenir, La Alianza, Arenas Blancas, Hidroeléctrica Guineo, Poncaya, Palestina, comunidades de Apacilagua, Aguas Preciosas, Nueva Danlí, Brisas, El Rosario, Nueva Choluteca, Fraternidad, zonas de Río Blanco Catacamas: Los Lirios, Zapote Verde, Las Marías, La Unión, Campamento Viejo, Campamento Nuevo, Rancho Quemado, La Lagunita, Minas de Oro.
Trojes, El Paraíso de 9:05 a.m. a 5:05 p.m.
El Zamorano, Chirinas, La Isla, Sartenejas, El Zapotillo #1, El Zapotillo #2, La Suiza, Guayambre, El Matazano, Chichimora, Rancho Rosa, Casa de Bloques, La Redonda #1, La Redonda #2, Los Achotes, La Cebadilla, El Triunfo, Villa Elena #1, Villa Elena #2, Bañaderos, Villa Rica, Villa Nueva #1, Villa Nueva #2, Villa Nueva #3, Cuba, Quebrada Chiquita #1, Quebrada Chiquita #2, El Progreso, Santa Clara, Buena Vista, El Higuerito, El Quebradón, El Porvenir, El Naranjo, Alto Pino, La Primavera, Cerro Azul, Las Lomas, Noveno Batallón de Infantería.
La Angostura, La Peineta, San Diego, Santa Rita, Los 2 Montes, La Joya, La Lima, Pozo Bendito, Jutiapa, El Benque, El Avillal, El Obraje, Las Crucitas, Los Corrales, Buenos Aires, Las Flores, Conchagua, Tres Piedras, Las Selvas, El Cedral, La Lodosa, Escuapa, La Lima de Escuapa, Altos de Escuapa, Los Bienvenidos, El Siguapate, Coyolar, Santa Ana, Gualiqueme, La Nueva Coyolar.
Choluteca de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
El Obraje, Prados #1, Prados #2, Azucarera Choluteca Fincas, Camaronera Fonseca, Santa Irene, San Isidro, El Chagüitón, Rancherías, El Venado, Parque Solar, La Cuchilla, Guamerú, Costa Azul, San Bernardo, Playa Negra y Camaronera Granjas Marinas San Bernardo, Colonia Nueva Esperanza, Col. Altamira, Jacalito, Los Rincones, San José de La Landa, El Cahuano, Col. 7 de Mayo, Apasuru, Tierra Blanca, Jocomico, Las Marías 1 y 2, La Cabaña, El Corozo, El Carmen #1, La Chorrera, Finca Montelíbano, Namasigüe Centro, La Mora, San Agustín, San Rafael, La Danta, San Francisco, La Constancia, Cofradía, Las Pilitas, Vuelta Del Cerro, San Jerónimo, Santa Cruz, Santa Isabel, Yoloran, Cacao Colón, Las Hormigas, Los Chorros, Piedra Parada, Las Marías, Tres Piedras, Tierra Hueca, Azacualpa, Villanueva, Nueva Concepción, Agua Caliente, Quebrada Honda, Camaronera El Faro, Ojo de Agua, El Gramal, Municipio El Triunfo, El Ángel, El Cahuano, Col. Araujo, Hacienda Las Hormigas, La Corteza, Cerro Masila, La Corteza, Los Laureles, Colonia Santa Marta, 2 Quebradas, El Limón, La Cayuya, Guasaule, Soní, El Cedral, Col. Nueva Suyapa, Bo. San Miguel #1 Y # 2, Bo. El Tololo, Bo. Brisas del Río Guale, Santa Rosa, San José, Bo. El Cedrito, Col. Bellos Horizontes, 2 Cerros, Los Garrobos, Calpules, Santa María, Col. 27 de Mayo, 4 Esquinas, Nance Dulce, El Terrero, Las Pintadas, Guasimal #1 Y #2, Col. Santa Lucía, El Perico, San Buena Ventura, Las Chacaras, Santa Teresa, El Porvenir, Río Grande, La Libertad, El Pacón, La Montaña, La Joya, Las Vueltas, Cerro Colorado, Tierras Coloradas, Santa Ana, San Benito Viejo, San Benito Nuevo y zonas aledañas.