Cortes de energía en Honduras para este viernes 19 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) tiene programado realizar cortes de energía para este viernes 19 de septiembre en diferentes barrios, colonias y otras zonas de Honduras.
Para este día se suspenderá la energía eléctrica en sectores de la capital, San Pedro Sula y Puerto Cortés.
A continuación, conozca el listado oficial de la ENEE de los lugares que estarán sin electricidad por trabajos de mantenimiento a continuación.
Distrito Central (09:00 a.m a 03:00 p.m)
Arturo Quezada, Israel Sur, colonia Vista Hermosa, colonia San Buenaventura, colonia David Betancourt, colonia Arciery, El Mogote, Nueva Jerusalén, aldea La Soledad, colonia Ciudad Lempira, Ramón Amaya Amador, Linda Vista, colonia Australia, Nueva Jerusalén 2, colonia Unidad y Fuerza, colonia Monte de Los Olivos, parte de colonia Santa Clara, colonia Unidad y Paz, colonia Linda Vista, colonia Berlín, colonia José Trinidad Cabañas, parte de colonia Nueva Capital y zonas aledañas.
Puerto Cortés (09:00 a.m a 03:00 p.m)
Aldea Chufia, aldea Titebie, aldea Playa Grande, aldea El Estero, aldea Bajamar, Hda. Marcos Cloter, Brisas de Chamelecón.
San Pedro Sula (08:30 a.m a 12:30 p.m)
ZIP Calpules, plantel Tropigas, ZIP Castillo, Microenvases, bodegas Waterhouse, colonia Del Valle, colonia San Sebastián(Sur), colonia Calpules, colonia 15 De Octubre, colonia Mi Única Esperanza, colonia Ciudad Nueva, colonia Sandoval Sorto, colonia Reparto Lempira, colonia El Sauce, colonia La Pradera, colonia Planes de Calpules, Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dirección General de Tránsito N.O, Caderh, Copeco, Central de Abastos.