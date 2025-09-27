Cortes de energía en Honduras para este domingo 28 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Para el próximo domingo -28 de septiembre- la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizará cortes de energía en diferentes barrios, colonias, aldeas y demás localidades de Honduras.
De acuerdo al listado de zonas que estarán bajo mantenimiento, diversos lugares de la capital, La Lima y San Pedro Sula no tendrán energía eléctrica temporalmente. La suspensión del fluido eléctrico en su mayoría será en horas de la mañana.
A continuación, los barrios, colonias y demás sitios del país que no tendrán fluido eléctrico
Distrito Central (08:00 a.m a 10:00 p.m)
Barrio La Hoya, Iglesia La Merced, antiguo edificio BCH, antigua Casa Presidencial, parte del barrio El Jazmín, avenida Miguel Cervantes, avenida Paz Barahona, Biblioteca Nacional, Museo del Hombre, catedral San Miguel Arcángel, Hemeroteca Nacional, edificio Midence Soto, Fiallos Soto, Chinda Díaz, Tito Aguacate, Banco de Occidente agencia avenida Colón, Óptica Central, bancos Davivienda y Banpais en el parque central, concha acústica, barrio La Plazuela, El Arbolito, barrio El Centro, Hotel Excelsior, Hospital El Carmen, barrio San Rafael, parte de Barrio El Guanacaste y zonas aledañas.
La Lima (07:00 a.m a 03:30 p.m)
Aeropuerto Ramón Villeda Morales, base aérea Armando Escalón, colonia Independencia, colonia Planeta, colonia Céleo González, Fesitranh #2, colonia Palmeras, colonia Cerrito Lindo, Villas Kitur, colonia Ruíz, Sitraina, colonia San Cristóbal, colonia Jerusalén, colonia San Fernando I y II etapa, colonia 22 de Mayo, colonia Paraíso, Fafer.
Colonia Reyes Caballero, colonia 15 de Septiembre, Lima Vieja, Lima Nueva, colonia Suyapa, Agromesa, colonia Pineda I y II, asilo de Ancianos, Campo Pineda, colonia Villa Ester, colonia Usula, Luis Tibaud, colonia La Paz, Campo Dos, Flores de Oriente, Campo Viejo San Juan, Campo Nuevo San Juan, ZIP Continental, colonia Oro Verde, Cazanave, aldea San José del Boquerón, aldea Copén, Copen Campo, Cruz de Valencia.
Colonia Andalucía, colonia Tela, colonia Los Pinos, Chulavista, barrio Italiano, colonia Caimán, Alpha, Cuerpo de Bomberos, FHIA, barrio Cementerio, colonia Sula, barrio Centro Sur, escuela Esteban Mendoza, escuela Gabriela Mistral, municipalidad de La Lima, colonia Sitraterco, colonia Los Ángeles, Villa Catalina, restaurante Toyas, colonia La Mesa, barrio El Centro, Cruz Roja, colonia Chapala, colonia Rubí, colonia Cerrato, colonia 23 de Septiembre, colonia Fraternidad I y II, colonia El Maestro, Maprosa, Zona Americana, hospital La Lima Medical Center, barrio Centro Sur, residencial Río Tinto, residencial Riberalta, Hospital del Valle La Lima.
San Pedro Sula (07:00 a.m a 03:30 p.m)
Hacia arrendamiento Santa Marta.