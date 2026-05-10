Cortes de energía este lunes 11 de mayo: ¡Ocho horas sin luz en colonias de Tegucigalpa!

Tegucigalpa, Honduras.- Varios sectores de Honduras se verán afectados por los cortes de energía programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) este lunes 11 de mayo.

De acuerdo con el ente estatal, la interrupción del fluido eléctrico se deberá a los trabajos de mantenimiento que se llevan a cabo en estas zonas.