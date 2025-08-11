Cortes de energía eléctrica programados para este martes 12 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una larga lista de colonias quedará sin energía eléctrica este martes 12 de agosto, según informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Los cortes, en su mayoría, están programados para un lapso de cuatro horas en varios municipios del país. Las personas que residen en estas zonas deben tomar las medidas necesarias para evitar que sus aparatos eléctricos sufran algún daño.

Distrito Central de 12:00 am a 2:00 am

Col. Superación, Col. Gracias a Dios, Col. Espíritu Santo, Col. Santa Cecilia, Plantel de Columbus, El Carrizal, Col. Cantarero López, Col. Lincoln, Col. Nuevos Horizontes, Los Centenos, Jardines del Norte, Col. Lomas del Norte, Col. Brisas del Norte, Laguna de El Pedregal, zonas aledañas salida del norte, Col. Smith, Jardines de El Carrizal, Col. San Juan Bosco, parte de Col. Nueva Providencia y zonas aledañas, Col. José Duarte # 2, 3, 4, Col. Divino Paraíso, Col. Ulloa, Col. Nueva Capital, Col. Mary Flake de Flores, Fuerzas Unidas, Col. José Duarte # 1, Nueva Danlí, Ciudad del Ángel y Altos de La Laguna. Arturo Quezada, Israel Sur, Col. David Betancourt, El Mogote, Nueva Jerusalén, La Soledad, Ramón Amaya Amador, Linda Vista, Monte de los Olivos, Col. Berlín, Col. José Trinidad Cabañas, Col. Nueva España y zonas aledañas.

Municipio de Manto de 9:00 am a 3:00 pm

Parte del municipio de San Francisco de La Paz: aldea Tierra Blanca, Coyolar, Naranjal, Pie de la Cuesta, municipio de Guarizama, municipio de Manto, municipio de Silca, municipio de Salamá, municipio de Jano, municipio de Guata, municipio de El Rosario, municipio de Yocón, municipio de La Unión, municipio de Mangulile y zonas aledañas.

Teupasenti, El Paraíso de 9:00 am a 3:00 pm

Restaurante La Casona, ISG, gasolinera El Dorado, Col. Los Pinares, Col. Los Prados, aldea El Encanto, aldea El Arenal, ciudad de Jacaleapa, aldea La Chorrera, Río Azul, El Tablón, El Barro; ciudad de Potrerillo, aldea Las Crucitas, Agua Blanca, Netiapa, aldea Las Champas, Loma Limpia, El Sursular, El Naranjo, El Junquillo, casco urbano de Teupasenti, San José del Potrero, La Vega El Encanto, Potrerillos, Las Flores, Las Cortinas, San Isidro, La Toyosa, La Unión, El Rodeo, Los Almendros, San Lorenzo, Las Delicias, El Pataste, Las Ánimas, Las Majadas, Plan Largo, La Cueva, El Olingo, Val Paraíso, Corralito, Cebadilla, La Aguja, Buenos Aires, El Ocotal.

San Pedro Sula de 8:00 am a 4:00 pm

BER-L288 Bo. Santa Ana (este), Bo. Las Acacias (oeste), Bo. Guamilito, Laboratorios Finlay, Keymart, Comercial Larach (Las Acacias), Mercado Guamilito (costado este), Hotel Honduras Plaza, Hotel Mediterráneo. BER-L282 Bo. Santa Ana, Col. Colombia, Zona Militar.

Puerto Cortés, Omoa, Quimistán de 8:00 am a 9:00 am y de 4:00 pm a 5:00 pm

Puerto Cortés (Colinas del Norte, El Mirador, Las Lomitas, Buenavista, Traniza, Remecor, Plantel Fertiagroh, Parque Acuático Safari, Bo. Medina, Quebrado El Pato, Miraflores, Lomas de Medina, Planes de Medina, Las Vegas, Col. Las Torres, Sector Cuerera, Col. Emsland, La Tequera, Col. Lempira, Col. Unión I, Col. Unión II, Zapadril Arriba, Zapadril Abajo, Plantel Seaboard Marine, Col. 9 de Diciembre, Col. Cerro Mar, Fertica, Cementerio Municipal, Col. Centenario, Agua Pingüino, Bo. Palermo, Mieles y Alcoholes, Instituto Franklin D. Roosevelt, Callejón 3-H, Hospital del Caribe, Res. Caribean Hills, IAMAT Export, Res. Sindicato Municipalidad, Oficinas Seguro Social, Res. Palma Real, Res. Magdalena, Res. El Doral, Río Mar I y II, Col. Brisas del Mar, Guameru, Hacienda Jallu, La Escondida, Cienaguita, Sector Puente Piedra, Res. Los Naranjos, La Presa Vieja, El Balsamo, Res. El Zapote, Bellos Horizontes, Los Perdomos, San Antonio, Aldea La Pita, Aguacaliente, Buena Vista, Río Arriba, Col. Los Maestros, Hotel Playa y Club Naútico, Zip Calpules, Res. Costa Mar, Res. Vista Mar, Hacienda Los Ustariz, Omoa (Col. Los Manzanos, Misión Ángeles, Tulián Campo, Rancho Santa Ana, River Park, Posta Policial de Tránsito, Tulian Río, Los San Juanes, Los Limoncitos, Barbachele, San Rafael, Bombas de Agua de Puerto Cortés, La Pista, Hacienda French, Lomas Bello Mar, Acantilados del Caribe, Chivana, Jalisco, La Camisa, Los Laureles, Las Flores, La Riviera, Isletas Cocoon, La Venada, Municipalidad Omoa, en Omoa Bo. Las Lomas, Los Amates, Col. Costa Rica, La Suárez, Col. Marbella, Col. Brisas del Caribe, Col. Nicaragüenses, Esc. Marítima, Gases del Caribe, Bo. La Playa, Las Salinas, Bo. Las Flores, Museo y Castillo San Fernando, Viña del Mar, Bo. San Antonio, Las Acacias, Generadora Los Laureles, La Mota, Res. Ricardo Alvarado, Río Azul, Omoa Motrique, Río Coto, Milla 3, Milla 4, Milla 5, San Marcos, Chachahuala, Esteros de Chachahuala, Muchilena, Flores de Muchilena, El Paraíso, Veracruz, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo Masca, Masca, Res. Masca, Res. Sol Dorado, Los Achiotes, Cuyamel, Buena Vista, La Barra de Cuyamel, La Barra del Motagua, Río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortecito, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera, La Estrella, Generadoras Hidroeléctricas Los Laureles, Cuyamel, San Carlos y Cortecito), Quimistán (El Listón, Paso Viejo, Las Flores).

Puerto Cortés, El Progreso de 8:00 am a 9:00 am y de 4:00 pm a 5:00 pm

Puerto Cortés (Gasolinera Texaco Peaje, Gasolinera Uno La Roca, Proagroh, Brisas del Atlántico, Hanil de Honduras, Fertilizantes del Norte, Oficinas de Tránsito, Plantel Botainer, Peaje de Puerto Cortés, Cementerio Caridad del Cobre, Res. Roma, Tramade, Brisas de Tramade, Col. Episcopal, El Record, ITT, Gasolinera Uno ITT, Res. Santa Isabel, Plantel Manuchar, La Posada, Chile Abajo, Relleno Sanitario, Chile Arriba, Brisas del Chile, La 46, Plantel Tropigas, Los Laureles, Col. 1 de Abril, Amigos del Campo, Banderas III, Chameleconcito, Col. Fraternidad, 18 de Noviembre, 30 de Mayo, Entre Naranjos, Col. Episcopal, Valle en el Bosque, Plantel Seaboard Sealand, Plantel Desco, Plantel C.A.T.R., Terminal de Contenedores Dole, La Concordia, Las Delicias, Casa Azul, Bullychampa, Plantel Exa, La Cabaña de Don Mario, Campana, Col. El Sauce, Tronconales, Col. San Roque, Col. Nueva Campana, Col. La Arrocera, Col. 6 de Mayo, Col. La Gran Vía).

Mercedes, Ocotepeque, Tomala, Virtud, Candelaria, San Andrés, Lempira de 9:00 a 5:00 pm

Municipio de Mercedes, Ocotepeque: casco urbano de Mercedes y las aldeas: Concepción, El Coral, El Limoncito, Laguna Seca, Las Vegas, Plan del Rosario, San Antonio, San José del Jocotán, Yuscarán;Municipio de Guarita, Lempira: casco urbano de Guarita y las aldeas: Santa Lucía, San Antonio, Olosingo, San Juan Junigual, San Pablo, Santa Cruz, Sana Cruz Queruco, Santo Tomás Chinquín, Terlaca;Municipio de San Juan Guarita, Lempira: casco urbano de San Juan Guarita y las aldeas: El Rodeo, Los Horcones, Portillo, Pueblo Viejo, Sazalapa;Municipio de Tomalá, Lempira: casco urbano de Tomalá y las aldeas: Azacualpa, Copante, Morro, Los Horconsillos, Los Zuncullos, San Cristóbal, San Juan, San Lorenzo, San Marquitos, San Pablo, Santo Domingo, Aldea Nueva;Municipio de Tambla, Lempira: casco urbano de Tambla y las aldeas: El Zarzal, San Francisco del Aceituno, Chorrera;Municipio de Cololaca, Lempira: casco urbano de Cololaca y las aldeas: Casitas, Las Flores, Malsincales, San Isidro Canguacota;Municipio de Valladolid, Lempira: casco urbano de Valladolid y las aldeas: Agua Zarca, Chancoyote, Cordoncillo, El Socorro, Yupural, Gualcixe, Los Patios, Los Reales, La Hacienda, Tierra Blanca;Municipio de La Virtud, Lempira: casco urbano de La Virtud y las aldeas: Catulaca, El Amatillo, El Cacahuatl, El Limón, Guajiniquil, La Cuesta, La Haciendita, Trinidad, Los Hernández, San Francisco, San José;Municipio de Mapulaca, Lempira: casco urbano de Mapulaca y las aldeas: El Sitio, Los Planes, Llano de la Hamaca, San Antonio;Municipio de Gualcince, Lempira: casco urbano de Gualcince y las aldeas: Congolón, Guacual, Gualcea, Guatemalita, Quesungual, Santa Cruz, Santo Tomás, San Marcos Mora, Tenango, Tixila;Municipio de Candelaria, Lempira: casco urbano de Candelaria y las aldeas: La Arada, San Francisco, San José, San Lorenzo;Municipio de Virginia, Lempira: casco urbano de Virginia y las aldeas: Agua Zarca, Celilac, El Rodeo, Guaquincora;Municipio de Piraera, Lempira: casco urbano de Piraera y las aldeas: Las Moras, Quisimaca, San Felipe, San Jerónimo, San José, San Pedro, San Sebastián, Guasquín, Pichigual;Municipio de San Andrés, Lempira: casco urbano de San Andrés y las aldeas: Caona, Cenalaca, San José, San Simón, Santiago, Sosual, Sunsunlaca.

Santa Cruz, Erandique Lempira, Dolores, San Miguelito de 9:00 am a 5:00 Pm